أخر تفاصيل الحالة الصحية لـ خالد الصاوي..«يحتاج 3 أيام لمرور الأزمة»

/655464/أخر-تفاصيل-الحالة-الصحية-لـ-خالد-الصاوييحتاج-3-أيام-لمرور-الأزمة

ظهر الفنان خالد الصاوي ليكشف للجمهور التفاصيل الكاملة لأزمته الصحية المفاجئة وسر ظهوره على كرسي متحرك مشيرا إلى أنه لم يكن يعلم أن الجمهور يكن له كل هذا الحب.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحالة الصحية لخالد الصاوي

وكتب الصاوي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “بقالي ساعتين مثلا ما بين رغبتي أصلح ما فكسته بلا قصد/ مسقط عشان واخد مسكنات لحد التشبع، وفي قمة التأثر لكم الاهتمام والصدق بحب ناس تربطنا أميز وأروش وأعمق صلة”.

وتابع: “ناس بتبعتلي وببعتلها أحلى حتة بريئة رقيقة وراقية شبه براءة الجامعة بس بلا عواقب كالطرد والرفد وباقي لدور سبتمبر، وألحقوا كريم حينتحر عشان بيري حتتجوز.. تاني؟”.

التفاصيل الكاملة لأزمة خالد الصاوي الصحية وسر ظهوره على كرسي متحرك

واستكمل حديثه موضحا أزمته الصحية للجمهور: “اختصار عندي التهاب في عصب رجلي اليمين، مزعج بس مش خطر، وخلال 3 أيام يعود الشقي بقي بامرالله، ولما قعدت عالكرسي لأن المسافة كبيرة طلبت معايا فوتو، ولما شفت الصورة حسيت بشي بس استعجلت أو افتكست أو المسكنات لعبت الدنيئة فقلقتكم بلا داعي، سوري جدًا أهم شىء أن اللي بيننا كل مرة يثبت أصالته، أحبكم أكثر مما تتسع العبارة”.

زوجة خالد الصاوي تطمئن جمهوره على حالته الصحية

وفي وقت سابق، حرصت الإعلامية مي كُريم على طمئنة الجمهور على حالة زوجها الفنان خالد الصاوي الصحية، مشرة إلى أنه يعاني من إلتهاب شديد في الأعصاب، اذ كتبت: “مساء الفل جميعًا، خالد الصاوي عنده التهاب أعصاب في رجله اليمين نتج عن إصابة أثناء يوم تصوير أكشن، الفن يحب الضمير والإبداع له أضراره أحيانًا.. محبتكم فوق الرأس، يومين راحة ويرجع يتنطط بالسلامة في البلاتوهات والملاعب، شكرا لمحبتكم واهتمامكم من القلب واستنوا الجديد عشان الجديد شديد باذن الله".

آخر ظهور لخالد الصاوي

وكانت قد أُقيمت ندوة الفنان خالد الصاوي بمهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ ٣٧، بحضور عدد من الفنانين بينهم إلهام شاهين وسلوى خطاب، والذي كشف من خلالها عن أدوره التي يحب أن يمارسها اذ قال: “"أول ما بدأت اعمل مشهد في التمثيل كانوا بيشوفوني يا ظابط يا وكيل نيابة، بس حاولت اغير وجهة النظر دي، وقعدت فترة مش بعمله خالص ولما كبرت بدأوا يدوني دور عميد، بس أنا راجل مسخرة وبحب الادوار المجنونة، ومبحبش نحشر الاخلاق في الفن”.