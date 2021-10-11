/655476/محافظ-بورسعيد-يشهد-طابور-الصباح-بمدرسة-فاطمة-الزهراء-الإعدادية-بنات

شهد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأثنين ، طابور الصباح بمدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات ، وذلك فى ثانى أيام العام الدراسي الجديد ، رافقه خلالها الدكتور نبوي باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

محافظ بورسعيد يشهد طابور الصباح بمدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات

وأكد " محافظ بورسعيد " خلال كلمته بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد ، على أهمية إلتزام الطلاب فى المدارس و أنه لن يتم السماح بالغياب خلال العام الدراسي ، حيث يشهد العام الدراسى الحالى تكثيف الجهود من جميع الجهات المعنية لتوفير أفضل مناخ دراسي للطلاب ، موجها بالحرص على تطبيق الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات والتزام التباعد الاجتماعى حرصا على سلامتهم .

وتابع "المحافظ " سير وانتظام العملية التعليمية في مدرسة ( الشهيد مصطفي خضر) ومدرسة الشهيد محمود سالم الابتدائية ، وأطلع على إجراءات المدرسة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأوضح اللواء عادل الغضبان ، أن العملية التعليمية ببورسعيد شهدت انتظاما و نسبة حضور عالية للطلاب ،و ذلك من خلال رصد وتفقد عدد من المدارس بجميع الاحياء خلال يومين ،

و شدد محافظ بورسعيد على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة العامة لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب ، مؤكدا أن هناك تنسيق بين مديرية الصحة ومديرية التربية والتعليم ببورسعيد لمتابعة المدارس والمرور عليها بصفة مستمرة خلال العام الدراسي للحفاظ على سلامة الطلاب .

كما وجه المحافظ بضرورة اعتماد الطلاب على أنفسهم والابتعاد عن الدروس الخصوصية ، والالتزام فى المدارس من أجل تحصيل المناهج الدراسية والالتحاق بالأنشطة الفنية والرياضية الثقافية المختلفة والتى تساهم فى رفع القدرات والمهارات الإدراكية لدى الطلاب.