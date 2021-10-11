الخطة والموازنة تناقش مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية..اليوم

/655468/الخطة-والموازنة-تناقش-مشروع-قانون-تنظيم-مشاركة-القطاع-الخاص-في-مشروعات-البنية-الأساسيةاليوم

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، 7 اجتماعات مع بداية هذا الاسبوع بدء من اليوم الاثنين، لمناقشة بعض مشروعات القوانين المحالة إلى اللجنة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماعات اللجان النوعية بمجلس النواب

لجنة الخطة والموازنة

واشار النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى إن اللجنة ستعقد خلال هذا الأسبوع ، 7 اجتماعات، بدء من اليوم الاثنين بعقد 3 اجتماعات، الأول تناقش خلاله تقرير اللجنة بلاشتراك مع لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2010.

قانون المالية الموحد

وأوضح عضو مجلس النواب، النائب مصطفي سالم، أن اجتماعات اللجنة الثاني والثالث يوم الإثنين، والرابع والخامس يوم الثلاثاء، والسادس والسابع يوم الأربعاء، ستشهد استكمال مناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، مؤكدا أن اللجنة تسعي لسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون تمهيدا لإعداد تقرير عنه وعرضه على المجلس.

دور الإنعقاد الثاني

وتجدر الاشارة إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافقة 17 أكتوبر الجاري.

هذا ويزور بيونج سيوك بارك، رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كوريا الجنوبية، مجلسى النواب والشيوخ غدا الاثنين، وذلك فى إطار زيارته لمصر اليوم الأحد، حيث إلتقى بالرئيس عبد الفتاح السيسى بحضور المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، و جين ووك هونج، السفير الكوري بالقاهرة.