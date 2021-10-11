/655470/مشوارك-سعيد-تعرف-على-الحالة-المرورية-في-القاهرة-الجيزة

شهدت الطرق والمحاور الرئيسية والميادين العامة، في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، خلال الساعات الأولى صباح اليوم الإثنين، حالة من التكدس المروري، والاختناقات المرورية الواضحة، والمتكررة في عدة مناطق وطرق، أبرزها الطريق الدائري الأوسطي و طريق الكورنيش من حلوان إلى القصر العيني وميدان التحرير.

عدسة« دوت الخليج»، التقطت صورًا للطريق الدائري وطريق محور 26 يوليو ظهرت بها توقفات لحركة المرور لدقائق في عدة مناطق.

كما عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، العديد من الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة الكثافات المرورية وتسيير الحركة، تزامنًا مع تنفيذ أعمال رفع كمرات المونوريل بشارع يوسف عباس بمدينة نصر.

سيارات الإغاثة المرورية المنتشرة

هذا وكثفت الإدارة العامة للمرور من سيارات الإغاثة المرورية المنتشرة على جميع الطرق والمحاور لمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلتسياراتهم على الطرق أو تعرضت لحوادث من خلال الرقم 01221110000.

كما شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عدة حملات، لرصد المُخالفات على الطرق والمحاور، ورفع السيارات والدراجات البخارية المتروكةوالمتهالكة بالشوارع، والتي تتسبب في اعاقة للحركة المرورية.

وتجدر الإشارة إلى أن محافظ القليوبية يتابع إزالة المباني المتعارضة مع أعمال توسعة الطريق الدائري مصدر: بدء إنشاء البنية التحتية للأتوبيسات الترددية ضمن مشروع تطوير الطريق الدائري تكدسات مرورية حيث شهد الطريق الدائري حالة من الاختناق المروري في الاتجاهين، وخصوصا في منطقتي المرج وقليوب، اللتين يمثلان عنق الزجاجة بالطريق الدائري، بالإضافة إلى توقف حركة السيارات لدقائق بمنطقة مسطرد وبسوس والوراق.