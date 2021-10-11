ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة ليبيا اليوم

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره المنتخب الليبي مساء اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2020 ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مجموعة مصر: تأتي مصر في صدرارة المجموعة السادسة من تصفيات أفريقيا في كأس العالم لكرة القدم، برصيد 7 نقاط ولعب 3 مباريات، ويليها منتخب ليبيا برصيد 6 نقاط و3 مباريات، ثم أنجولا برصيد 3 نقاط والجابون برصيد نقطة واحدة.وتتصدر الجزائر وبوركينا فاسو المجموعة الأولي بعد لعب 3 مباريات بعدد 7 نقاط لكل منهما ويليهما النيجر 3 نقاط وخسر فريق جيبوتي المباريات الثلاثة.

وتتصدر تونس المجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم لكرة القدم برصيد 9 نقاط ولعب 3 مباريات ويليها غينيا الاستوائية برصيد 7 نقاط ولعب 4 مباريات، ثم زامبيا 4 نقاط ولم يفز فريق موريتانيا بأي من المباريات.

وتأتي نيجيريا في صدراة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط بعد لعب 3 مباريات، ويليها الرأس الأخصر برصيد 5 نقاط ثم ليبيريا وأفريقيا الوسطي برصيد 4 نقاط.

وتتصدر ساحل العاج المجموعة الرابعة في تصفيات أفريقيا في بطولة كأس العالم لكرة القدم برصيد 7 نقاط ولعب 3 مباريات ويليها الكاميرون برصيد 6 نقاط ولعب 3 مباريات، ثم ملاوي 3 نقاط ونقطة واحدة لفريق موزمبيق

وتتصدر مالي المجموعة الخامسة بعدد 10 نقاط بعد لعب 4 مباريات، ويليها أوغندا برصيد 8 نقاط و4 مباريات، ويليهما كينيا نقطتين ورواندا نقطة واحدة.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين.. والقنوات الناقلة

ويسعي منتخب الفراعنة في تحقيق أي نتيجة إيجابية أمام منتخب ليبيا لضمان الاستمرار في صدارة المجموعة السادسة والمحافظة على آمال الفراعنة في التأهل للمباراة الفاصلة حيث تنص اللوائح علي تأهل الفريق صاحب المركز الأول فقط.

سيطر منتخب الفراعنة على احداث الشوط الأول، وتواصل سيل هجمات المنتخب المصري، على شباك المنتخب الليبي، وغياب محمد الشناوي حارس المنتخب الوطني، في كادر المباراة، والظهور في ركنية وحيده فقط لصالح ليبيا.

أهدر الدولي المصري مصطفي محمد مهاجم فريق جالاتا سراي التركي، ومهاجم مصر الصريح، في لقاء ليبيا، هدف مؤكد من أقدام محمد صلاح أفضل لاعبي العالم ومهاجم ليفربول الإنجليزي، في الدقيقة السابعة عشر من عمر اللقاء.

نجح محمد الشناوي حارس منتخب المصري في الظهور الثاني له في الشوط الاول في التصدي لأخطر هجمات المباراة من الطرفين، من خلال تصدي لكرة محمد زعبية في نهاية الشوط الأول بقصبة رجلة اليمني، وليغير اتجاهها وتصتدم بالعارضة.

سجل الدولي المصري عمر مرموش الهدف الاول والوحيد في مباراة مصر وليبيا، في الدقيقة التاسعة والأربعون من عمر المباراة، من خلال تسديدة قوية علي يمين الحارس الليبي.