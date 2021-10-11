القصة الكاملة لإحالة شادي خلف للتحقيق بتهمة التحرش..تعرف على موقف النقابة

/655475/القصة-الكاملة-لإحالة-شادي-خلف-للتحقيق-بتهمة-التحرشتعرف-على-موقف-النقابة

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات القليلة الماضية بعدما انتشرت أنباء تفيد بإحالة الفنان شادي خلف الشهير بجملة «حليب الخير» من فيلم الثلاثة يشتغلونة الذي خاضت بطولته الفنانة القديرة ياسمين عبد العزيز.

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بداية أزمة الفنان شادي خلف

بدأت أزمة شادي خلف مع التحرش في يونيو الماضي بعدما قررت فتاة تدعى مريم العطار الخروج عن صمتها والتحدث عن محاولة شادي التحرش بها أثناء تدريبها على التمثيل في ورشته التي أسسها بنفسه، ولم يمر الكثير على منشور مريم حتى بدأت باقية الضحايا في سرد مواقف خلف الجريئة معهم.

إحالة شادي خلف للتحقيق وموقف النقابة

ومن جانبه أصدرت النيابة مساء أمس قرار بإحضار شادي خلف للتحقيق بتهمة التحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات داخل ورشة تدريب تمثيل يمتلكها، لكن رفض الإعتراف بواقعته في تحقيقات النيابة وأنكر الاتهامات المنسوبة إليه، متهماً الفتيات بأنهن يقمن بشن حملة ضده على مواقع التواصل.

أما عن نقابة المهن التمثيلية فأعلنت أنها تتواصل مع أسرة خلف لمعرفة التفاصيل الكاملة للواقعة والاتهامات الموجهة له، وفق وسائل إعلام محلية.

أبرز المعلومات حول شادي خلف

شادي نبيل خلف، هو ابن الشاعر نبيل خلف، ولد في 13 من شهر أكتوبر عام 1977، بمحافظة القاهرة، حيث نشأ شادي في أسرة مثقفة فوالده واحد من أشهر شعراء الأغنية الحاليين.

شارك في عدة أعمال فنية وحصل على جائزة أفضل ممثل من مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط الفصل وذلك عن دوره في فيلم “قبلات مسروقة”، تميز بأدائه وملامحه المصرية وقدرته على تقديم أدوار متنوعة، وفي عام 2015 تزوج من آية ابنة الشاعر الكبير الراحل عبد الرحمن الأبنودي والإعلامية نهال كمال.

اتهام والد شادي خلف بالإستلاء على أموال الوزارة

تم اتهام والده نبيل خلف بالاستيلاء على مبلغ 200 مليون جنيه وذلك في قضية “فساد الداخلية” والتي اتهم فيها بالاستيلاء على أموال الوزارة، وذلك لأنه كان يترأس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية أثناء وزارة حبيب العادلي.

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة نبيل خلف بالسجن ثلاث سنوات وتم إلزامه برد 62 مليون جنيه كما تم تغريمه مبلغ مماثل.

الجدير بالذكر أن أشهر أفلامه: «هي فوضى، حين ميسرة، قبلات مسروقة، عبده موتة، 365 يوم سعادة، الثلاثة يشتغلونها»، أما عن مسلسلاته فكانت «فرح ليلى»، و«نصيبي وقسمتك».