14 أكتوبر..تامر حسني يحيي حفل غنائي جديد بالمنارة

/655477/14-أكتوبرتامر-حسني-يحيي-حفل-غنائي-جديد-بالمنارة

يعيش نجم الجيل تامر حسني حالة من النشاط الفني خلال القترة الحالية، ويستمد تألقه من خلال عدد كبير من الحفلات التي يحييها بشكل مستمر بجانب أعماله الفنية والغنائية التي يستعد لها.

دوت الخليج يرصد أحدث حفلات تامر حسني القادمة

ويحيي تامر حسني الفترة المقبلة خفل غنائي بمركز المنارة في يوم 14 أكتوبر الجاري، وذلك بعد الحضور الجماهيري الذي تلاقاه من شعب الأردن في حفله الأخير منذ أيام.

هذا وشوق تامر حسني جمهوره ومتابعيه عبر مواقع التواصل الإجتماعي لعمل فني جديد يشنغل في تصويره خلال الوقت الحالي، موجه له نصيحة بسمع بعض أغانيه التي ستدفعهم للعمل وتعطيهم طاقة إيجابية.

تامر حسني يستعد لعمل فني جديد مفاجأة للجمهور

ونشر الفنان تامر حسني صورة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”،وعلق عليها قائلًا: “نهاركم جميل يا أغلى الناس.. لو حد ناوي يسمع أغنيه ليا بالنهار أنا برشح له كل يوم الصبح، لو مقرر يسمعني فيسمع الموضوع فيك، مش تمثال، خليك فولاذي، وبعدين افتح قلبك.. والله بيفرقوا معايا أنا شخصيًا”.

وأضاف تامر حسني: “وبجد لو ثبتنا الفكرة دي والله هتفرق جامد مع أي حد نفسه يأخذ قرار إيجابي أو يفتح نفسه للشغل أو لتطوير نفسه”.

وتابع مشوقا جمهوره لعمل فني جديد: “والنهاردة بصور حاجة هتحبوها أوي إن شاء الله”.

تامر حسني يتألق بحفل جامعة فاروس

هذ وتألق نجم الجيل تامر حسني بإحدى حفلاته ضمن حفلات الجامعات المصرية التي يحييها خلال تلك الفترة، كان منهم جامعة فاروس التي شهدت حضور عدد كبير من الجمهور مساء أمس الأربعاء.

وشارك تامر حسني الجمهور مجموعة صور من داخل الحفل عكست حالة الفرحة والسعادة التي حلت على طلاب الجامعة والحاضرين بتألق نجم الجيل، وكتب معربا عن سعادته بالحفل: “ “مسك ختام حفلات الإسكندرية العظيمة بأهلها في جامعه فاروس الكبيرة ، شكراً لكل الحضور الغالي الكريم و مليون مبروك لكل الخريجين يا رب مستقبل مشرق لكم و نجاح دائم شكراً لمحبتكم الغالية ، انا بحبكم اكتر والله شباب فاروس شباب فولاذي بجد “.