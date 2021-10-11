شراكات جامعة بنى سويف التكنولوجية فى تقرير أمام الوزير

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد شكر ندا، القائم بأعمال رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية، حول شراكات جامعة بنى سويف التكنولوجية.





وأشار التقرير إلى أوجه التعاون الدولى بين جامعة بنى سويف التكنولوجية وكوريا الجنوبية، ومنها التنسيق حاليًا مع الوكالة الكورية للتعاون الدولى (كويكا) لدعم الجامعة بمنحة تبلغ قيمتها 8 ملايين دولار، تشمل استحداث برامج تكنولوجية جديدة منها برنامج خاص بتكنولوجيا السكك الحديدية، بالإضافة إلى تطوير مبنى الجامعة ودعمه بالتجهيزات اللازمة ودعم أنشطة الجامعة والورش والمعامل الدراسية، كما يشمل التعاون تواجد فريق دعم فنى من جامعة كوريا للتكنولوجيا والتعليم (كوريا تك) ومؤسسة ABEEK المسؤولة عن ضمان الجودة والاعتماد للبرامج التكنولوجية والهندسية بدولة كوريا الجنوبية فى جامعة بنى سويف التكنولوجية.

ولفت التقرير إلى الدعم المادى والفنى المقدم للجامعة من كوريا الجنوبية للمعامل الدراسية فى مجال الميكاترونكس (معمل التصنيع بالحاسب، معمل المتحكمات الدقيقة، معمل الهيدروليك والنيوماتيك، معمل التحكم المنطقى القابل للبرمجة، معمل المشاريع)، وفى مجال تكنولوجيا المعلومات (معامل البرمجيات، معامل الشبكات، معامل التطبيقات)، فضلاً عن دعم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للجامعة من خلال تزويد معامل الأوتوترونكس بأحدث الأجهزة التكنولوجية.

وأضاف التقرير أن الجامعة وقعت العديد من البروتوكولات والشراكات مع عدد من الهيئات والمؤسسات الصناعية داخل محافظة بنى سويف وخارجها، منها: (صندوق تطوير التعليم ممثلًا فى المجمع التكنولوجى بالفيوم، وشركة سامسونج العالمية والوكالة الكورية للتعاون الدولى (كويكا)، ومعهد بحوث الإلكترونيات، ووكالة الفضاء المصرية، وعقد اتفاق إنشاء نادى ريادة الأعمال).

وأشار التقرير إلى أنه جار الإعداد لعقد المؤتمر الأول للتعليم والتدريب الفنى والمهنى (TVET) مع الجانب الكورى فى نوفمبر 2021، فضلاً عن تنظيم الجامعة بالتعاون مع عدد من المؤسسات التعليمية والبحثية لعدد من المؤتمرات والندوات وورش العمل.

وأفاد التقرير بعقد تدريب لطلاب الجامعة فى العديد من الهيئات والمؤسسات والكيانات الصناعية للمرة الأولى، بالإضافة إلى مجمع الفيوم التكنولوجى، وتأتى هذه التدريبات لمنح طلاب الجامعة فرصة تعليمية تجريبية تطبيقية وتزويدهم بما يلزم من تدريب مهنى جيد؛ لإكسابهم خبرات متميزة تساعدهم على المنافسة فى سوق العمل المحلى والدولى.