فيديو- الجيزة فى أسبوع .. تطوير الشوارع واستقبال الدراسة

جدة - نرمين السيد - كما نظمت المحافظة احتفالات بذكرى انتصار أكتوبر، حضرها المحافظ، إضافة إلى حرصه الشديد على متابعة الاستعدادات للعام الدراسى الجديد.

ووجه المحافظ بتحقيق سيولة مرورية فى الشوارع بالتزامن مع بدء العام الدراسى، مشددًا على تعقيم المنشآت لمنع تفشى الفيروس، داعيا المواطنين لتلقى اللقاح.