القوى العاملة: تعيين 329 شابا والتفتيش على 233 منشأة بالأقصر

جدة - نرمين السيد - عينت مديرية القوى العاملة فى الأقصر 329 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، منهم 3 من ذوى الهمم والقدرات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذى بلغ عددهم 1278 شاباً، منهم 15 من ذوى الاحتياجات الخاصة، كما تم استخراج 253 شهادة قياس مستوى المهارة، و250 رخصة مزاولة الحرفة.





وأوضح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعياً وصحياً، منها 5 منح مواليد بـ 11 ألف جنيه، و4 منح زواج واحدة بـ 12 ألفا، فضلاً عن عمل رعاية صحية لـ 105 عمال، ما بين كشوفات وتحاليل طبية، وصرف أدوية بإجمالى 53 ألفاً و351 جنيها، فضلاً عن تسجيل 122 عاملا جديدا على المنظومة واستخراج كارنيهات لهم.

وأشار عبده هاشم، مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر، فى تقرير تلقاه الوزير محمد سعفان، إلى أنه فى مجال التفتيش العمالى ورعاية القوى العاملة قامت المديرية بالتفتيش على 233 منشأة دورى وحملات، ما أسفر عن تحرير 8 محاضر، كما تم عقد ندوة توعوية حول العمالة غير المنتظمة بمبادرة "حياة كريمة".

وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 267 منشأة، وإعادة التفتيش على 394 منشأة أخرى، ما أسفر عن تحرير 123 محضراً، وإعطاء مهلة قانونية لـ 381 منشأة أخرى لإزالة المخالفات والتى تم إنذارها بها، وعمل 5 ندوات توعية استفاد منها 117 عاملا .

وفى مجال التدريب المهنى، نظمت المديرية 3 دورات تدريبية على مهن التفصيل والحياكة، والتبريد والتكييف، والصوب الزراعية، استفاد منها 40 شاباً وشابة، كما تم عمل دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بالقرنة لـ 10 متدربات.

وتلقت المديرية 29 شكوى عمالية، تم تسوية 6 منها ودياً، وإحالة 11 شكوى منها إلى القضاء، وحفظ 3 شكاوى، فيما تبقى 9 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 270 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية.