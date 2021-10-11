ضمن مبادرة أهالينا.. «القوى العاملة» توفر فرص عمل للشباب بقرى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - شاركت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية فى إطار احتفالات المحافظة بالذكرى لـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، فى مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس السيسى لتطوير الريف المصرى، وذلك فى فاعليات المبادرة لخدمة أهالينا فى القرى الأكثر احتياجا والتى يعانى فيها المواطنين وتعمل الدولة المصرية حاليا على تغيير حياتهم ليحيوا حياة كريمة.





وقال ياسر سعيد مدير المديرية إن ذلك يأتى فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان بهدف خلق فرص عمل للشباب وذوى القدرات الخاصة، ودعم وتمكين المرأة وتوفير فرص عمل لها فى الريف المصرى، وإحياء الحرف التراثية.

وأوضح سعيد أن فعاليات مبادرة أهالينا تم تنظيمها بقرية بهيج ببرج العرب، من خلال لجنة التنمية الاقتصادية للمبادرة والتى شكلها محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إذ يأتى ذلك تلبية الدور الأصيل للقوى العاملة لخدمة أهالينا فى القرى والريف المصرى.

وشاركت منطقة قوى عاملة برج العرب من خلال عبد الونيس عبد الله مدير المنطقة، وعضو لجنة التنمية الاقتصادية للمبادرة، إذ يتم توفير عدد من فرص العمل لاهالينا فى القرى الأكثر احتياجا، وخصوصا ذوى الهمم والعزيمة، كما يتم توفير فرص تدريب للشباب راغبى العمل على المهن الفنية المطلوبة فى سوق العمل من خلال مراكز التدريب المهنى الأربعة التابعة للمديرية بالمحافظة، بالإضافة إلى تدريب الشباب على ريادة الأعمال تحت مبادرة "ابدأ مشروعك" للمشروعات متناهية الصغر لأهالينا فى قرى الإسكندرية.

كما شارك فى الفعاليات دعاء حسنين مدير مكتب تشغيل برج العرب، وفريق العمل بالمكتب من خلال توفير فرص عمل لائقة لأبناء قرية بهيج والقرى المجاورة لها.