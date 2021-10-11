صور.. رسالة وكيل الأزهر لطلاب معاهد الشروق

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الإثنين، معاهد الشروق الابتدائى النموذجى، والشروق الإعدادى النموذجى بنين، والشروق النموذجى فتيات للاطمئنان على سير الدراسة وانتظام العمل فيها.





وشدد وكيل الأزهر على ضرورة الالتزام التام بالتباعد والإجراءات الاحترازية حسب تعليمات وزارة الصحة والجهات المعنية للحفاظ على سلامة الطلاب والمدرسين وجميع العاملين، موجها النصح للطلاب بالحرص على الانتظام فى الحضور واغتنام فرصة تواجدهم داخل الفصول للارتقاء بمستواهم التعليمى وكسب كل العلوم والمهارات التى من شأنها أن تسهم فى إثرائهم فكريا وعلميا. وحث وكيل الأزهر المعلمين على بذل أقصى جهد لتحقيق الأهداف التعليمية المنشودة وتقديم النموذج الأمثل لما يجب أن تكون عليه العملية التعليمية فى الأزهر الشريف، مشددا على أن رسالة الأزهر دائما وأبدا هى غرس روح التسامح فى نفوس الطلاب وتعليمهم المنهج الأزهرى القائم على الوسطية والاعتدال؛ لتخريج أجيال قادرة على الإسهام فى نهضة الوطن وتطوره.

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