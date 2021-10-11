/655480/جو-خريفي-تعرف-على-درجات-الحرارة-فى-المحافظات
يتطلع الكثير من المواطنين التعرف على درجات الحرارة فى المحافظات، وما إن كانت الأجواء الخريفية ستستمر فى الوقت الحالي.
دوت الخليج
درجات الحرارة فى المحافظات
ووفقًا لما أعلنت عنه هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة فى المحافظات ستشهد طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل نسبيًا على مناطق السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء.
هذا ومن المرتقب أن تشهد البلاد أيضًا نشاط من الرياح على مناطق السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وذلك على فترات متقطعة وشبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية.
درجات الحرارة فى المحافظات
وخلال الأيام الماضية شهدت البلاد موجة حر مستمرة تخللها فقط انخفاض نسبي فى عدد من أيام الأسبوع، ونرصد فى التقرير التالي درجات الحرارة فى المحافظات:-
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- القاهرة: درجة الحرارة فى العاصمة 21 بينما العظمى بها 31.
- درجة الحرارة فى طنطا الصغرى 20 والعظمى 31.
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 21 والعظمى 29
درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 21 العظمى 28
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 18 والعظمى 26
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 20 والعظمى 31
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 20 والعظمى 30
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 19 والعظمى 29
درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 17 والعظمى 31
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 24 العظمى
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