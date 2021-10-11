«مناقشات موسعة حول دورها الإجتماعى من أجل التوعية الصحية»..إيفا فارما فى ضيافة دوت الخليج اليوم

/655489/مناقشات-موسعة-حول-دورها-الإجتماعى-من-أجل-التوعية-الصحيةإيفا-فارما-فى-ضيافة-تحيا-مصر-اليوم

موقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب يواصل دوره فى دعم جهود الإعلام الصحى، وتفعيل إطارات التوعية الصحية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وذلك بندوة حوارية موسعة بمشاركة ممثلى شركة إيفا فارما، إحدى شركات الأدوية الرائدة العاملة في أكثر من 41 دولة حول العالم.

دوت الخليج

ندوة موقع دوت الخليج اليوم الاثنين بمشاركة د. أحمد يسري مدير التسويق بشركة إيفافارما ، ود.أحمد عليوه مدير العلاقات العامه بالشركه ود.رحاب الفخرانى، مدير العلاقات العامة والخارجية لحملة أنتي الأهم... حيث من المنتظر أن تدور المناقشات عن ماذا عن جهود شركة إيڤا فارما في تنمية وتطوير صناعة الأدوية الطبية في مصر؟ وماذا عن جهودها بشمال أفريقيا والشرق الأوسط ومساعى تغطية الأسواق المتنامية؟

أيضا ماذا أيضا عن الإنتاج اليومي لشركة إيفا فارما وأسعارها المنخفضة؟ وماذا عن معايير الجودة الصارمة التي تلتزم بها مما جعل شعار إيڤا فارما بحد ذاته بمثابة ختم للجودة؟ما الذى جعل شركة إيفا فارما تتصدر قائمة الشركات المعنية بتحسين الصحة فى الدول العاملة بها؟ وماذا عن قيماها الجوهرية التى تعمل فى إطارها من أجل توفير نوعية حياة أفضل لأعداد لا حصر لها من الناس؟ ماذا أيضا عن دور إيفافارما فى البحث العلمى لخدمة رسالتها الصحية؟ وكيف تقوم بدورها المجتمعى والتوعوى صحيا بالشارع المصرى؟

إيفافارما وتحيا مصر

وتقوم شركة إيفافارما بدور إجتماعى فعال بالشارع المصرى، وخاصة على مستوى التوعية الصحية، والثقافة الصحية، حيث شاركت بفعالية كبيرة فى اليوم العالمى للقلب، والذى جاء تحت رسالة «نبضك حياة» من أجل التوعية بأمراض القلب والحذر منها والطرق الصحية التى من شأنها الإصابة بهذه الأمراض حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

الدور المجتمعى لأى شركة من الشركات التى تعمل بالمجالات المختلفة يجعلها دائما متواجده وسط جموع المواطنين، ومصدر ثقة لهم بشكل مستمر وأيضا وهو الأمر الذى تسير فى إطاره شركة إيفا فارما صاحبة الرؤية والرسالة السامية من أجل تأمين صحة أكثر من 100 مليون مصري ، و 400 مليون مواطن في الشرق الأوسط و بليون مواطن من المواطنين الأفارقة.

إيفا فارما تعتز بالقيم التى تقوم من خلالها بدورها الإجتماعى من أجل تقديم منتجات الرعاية الصحية الأكثر ثقة في مصر والمنطقة، ودائما ما يتحدثون بشأن قيامهم فى أن تكون الأولوية للعميل، والشعور بالملكية، والشغف لتحقيق النجاح، والمصداقية،والعدل والمساواة، الإحترام، التأثير الإيجابي.

أنشئت شركة إيڤا فارما عام ١٩٩٧ وهي إحدى كبريات شركات الأدوية الرائدة في مصر والتي بنيت على تراث معامل دلتا Les Laboratoires Delta التي تعد من أقدم شركات الأدوية، و أصبحت شركة إيڤا اليوم هي الشركة الأسرع نمواً في المنطقة، إذ تجاوز معدل نموها ٣٠٪ خلال السبعة أعوام الماضية (معدل نمو سنوي مركب - CAGR)، مما جعلها تتحول من كونها شركة محلية إلي شركة عالمية كبرى، وهو مما يتجلى بتواجدها القوى في الأسواق.

تساهم شركة إيڤا فارما في تنمية وتطوير صناعة الأدوية الطبية في مصر وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فضلاً عن سعيها لتغطية الأسواق المتنامية. يتكون فريق عمل إيڤا فارما حالياً من ٢٦٠٠ موظف، كما تنتج حوالي ١٣٣ صنفاً من مختلف أنواع الأدوية، وتبلغ سعة إنتاجها اليومي ما يقارب من ٣٠٠،٠٠٠ عبوة من الأدوية الفعّالة ذات أسعار منخفضة. إن جميع منتجاتنا حاصلة على أختام الجودة المعترف بها عالمياً، و معايير الجودة الصارمة التي نلتزم بها قد جعلت من شعار إيڤا فارما بحد ذاته بمثابة ختم للجودة.