خاص.. ظهور ملابس في مكان واقعة ميكروباص الساحل.. ومصدر «نعتقد خاصة بالضحايا»

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واقعة سقوط ميكروباص بكوبري الساحل ، رصد محرري موقع دوت الخليج المتواجدين أمام كوبري الساحل، ظهور ملابس خاصة لإحدى السيدات على الواجهة الأمامية لنهر النيل والقريبة من مسار المشاة.

دوت الخليج

ووفقًا لمصادر أكدت لـ دوت الخليج، أن الملابس التى ظهرت مؤخرًا على نهر النيل بالقرب من كوبري الساحل، هى تابعة لإحدى الضحايات من السيدات اللاتى سقطن فى النهر أمس.

ظهور ملابس في مكان واقعة ميكروباص الساحل

وخلال ساعات طويلة قضاها محرر الموقع لرصد الأحداث المتتالية بشأن واقعة سقوط ميكروباص بكوبري الساحل، لاحظ ملابس سيدة تطفوا على سطح نهر النيل وهو ما تم تصويره كأول أثر على سقوط مواطنين بالنهر منذ أمس.

ومنذ الساعة الثانية ظهرًا، أمس الأحد، لا تزال أجهزة الداخلية تكثف عمليات البحث عن ضحايا سقوط ميكروباص تجاه كوبري الساحل باتجاه طريق إمبابة بالجيزة.

روايات متضاربة بشأن واقعة كوبري الساحل

أين ضحايا كوبري الساحل

وترددت لساعات طويلة روايات متضاربة بشأن سقوط ميكروباص كوبري الساحل، خلال الساعة الثانية ظهرًا حيث أكد أحد المواطنين ان سيارة أجرة مسرعة قد انحرفت عن مسارها، وأدى ذلك إلى سقوطها بنهر النيل، حتى إنها قد أزاحت الحاجز الحديدي الخاص بالكوبرى.

وفى رواية أخرى لأحد المواطنين، أكد أن السقوط كان لـ «توك توك» ولم تكن لسيارة ميكروباص.

مصادر أمنية تكشف المزيد من التفاصيل بشأن سقوط ميكروباص بكوبري الساحل

ووفقًا لمصادر الأمنية فإن عمليات البحث لم تصل حتى الآن لضحايا غارفة بنهر النيل، على إثر الواقعة، وأيضًا لم يتم الإبلاغ عن أي متغيبين.

ويقدم دوت الخليج لمتابعيه أولًا بأول المستجدات الخاصة بسقوط كوبري من أعلى كوبرى الساحل بنهر النيل.