/655471/إحالة-المتهم-في-واقعة-التعدي-على-فتاة-بالضرب-والتحرش-إلى-المحاكمة-الجنائية

قررت النيابة العامة في القاهرة ، اليوم الإثنين، بإحالة المتهم في واقعة التعدي على فتاة بالضرب والتحرش بها فى منطقة وسط البلد، إلى المحاكمة الجنائية.

كما حددت محكمة شمال القاهرة بالعباسية جسلة 25 أكتوبر لنظر أولى جلساتها.

دوت الخليج

ترجع تفاصيل الواقعة، إلى تعرض إحدى الفتيات تدعى "يوستينا" 22 عام، للتحرش اللفظي والجنسى والضرب على يد شاب في شارع 26 يوليو وسط البلد بالقاهرة، وأخرجت هاتفها لتلتقط صورة للوحات السيارة للإبلاغ عنه، إلا أنه خرج من سيارته، واعتدى عليها بالضرب، ممسكا منطقة حساسة بجسدها، وساعدها الأيمن، مُسببا لها كدمات شديدة، والتواء في الساعد الأيمن.

تحرش وسط البلد

وكانت قالت بالفتاة، يوستينا أمام جهات التحقيق، إنه حين مرورها من شارع 26 يوليو تعرض لها شاب كان يستقل سيارة ملاكي وتحرش بها بكلمات خارجة، وبسبب رفضها مضايقاته التي إستمرت 15 دقيقة، طالبته بالتوقف عن إزعاجها وتركها، إلا أنه رفض ذلك وخرج من سيارته وأمسك جسدها وبعدها بدأ في ضربها في وسط الشارع .

وأشارت يوستينا أمام جهات التحقيق، أن المتحرش وجه لها ضربات في عملية جراحية بوجهها وفي جسدها بأكمله، وظهرت بالصور مناطق لونها أزرق في جسدها أثر الضرب.

وتابعت الفتاة صاحبة واقعة التحرش: «أنا اتبهدلت بسبب الضرب اللي ضربهولي، وبعد مدة الناس اتلمت وخرجوني من تحت ايده».