/655478/مجموعة-مصر-تعرف-علي-موعد-مباراة-أنجولا-والجابون-في-تصفيات-كأس-العالم

يستضيف اليوم منتخب الجابون نظيرة الأنجولي في مباراة الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلي بطولة كأس العالم قطر 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الثالثة عصر اليوم الإثنين الموافق 11/10/2021.

وكان المنتخب الجابوني قد تلقي هزيمة ثقيلة أمام منتخب أنجولا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في لقاء الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلي بطولة كأس العالم.

ويحتل منتخب الجابون المركز الرابع والأخير في ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة جمعها من تعادلة أمام منتخب مصر بنتيجة 1-1.

بينما يتواجد المنتخب الأنجولي في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط من فوز وحيد حققة أمام منتخب الجابون.

ترتيب مجموعة مصر

مجموعة مصر: تأتي مصر في صدرارة المجموعة السادسة من تصفيات أفريقيا في كأس العالم لكرة القدم، برصيد 7 نقاط ولعب 3 مباريات، ويليها منتخب ليبيا برصيد 6 نقاط و3 مباريات، ثم أنجولا برصيد 3 نقاط والجابون برصيد نقطة واحدة.وتتصدر الجزائر وبوركينا فاسو المجموعة الأولي بعد لعب 3 مباريات بعدد 7 نقاط لكل منهما ويليهما النيجر 3 نقاط وخسر فريق جيبوتي المباريات الثلاثة.

ترتيب المجموعة الثانية

وتتصدر تونس المجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم لكرة القدم برصيد 9 نقاط ولعب 3 مباريات ويليها غينيا الاستوائية برصيد 7 نقاط ولعب 4 مباريات، ثم زامبيا 4 نقاط ولم يفز فريق موريتانيا بأي من المباريات.

ترتيب المجموعة الثالثة

وتأتي نيجيريا في صدراة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط بعد لعب 3 مباريات، ويليها الرأس الأخصر برصيد 5 نقاط ثم ليبيريا وأفريقيا الوسطي برصيد 4 نقاط.

وتتصدر ساحل العاج المجموعة الرابعة في تصفيات أفريقيا في بطولة كأس العالم لكرة القدم برصيد 7 نقاط ولعب 3 مباريات ويليها الكاميرون برصيد 6 نقاط ولعب 3 مباريات، ثم ملاوي 3 نقاط ونقطة واحدة لفريق موزمبيق

وتتصدر مالي المجموعة الخامسة بعدد 10 نقاط بعد لعب 4 مباريات، ويليها أوغندا برصيد 8 نقاط و4 مباريات، ويليهما كينيا نقطتين ورواندا نقطة واحدة.