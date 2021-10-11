/655482/عمرو-هندي-يشارك-ضمن-وفد-برلماني-مصري-فى--الدورة-٤٣-لإتحاد-البرلمانات-الافريقية-بجيبوتي

يشارك النائب عمرو هندي، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، ضمن وفد برلماني مصري، فى إلى دولة جيبوتي فى زيارة تستغرق 5 أيام ، برئاسة النائب شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب،ممثلا عن مجلس النواب، وذلك لحضور الهيئة التنفيذية للإتحاد البرلماني الافريقي فى دورته ٧٦، إضافة إلى المشاركة فى حضور الدوره ٤٣ لإتحاد البرلمانات الافريقية، و يضم الوفد كلا من النائب عمرو هندي وكيل لجنة الشؤون الافريقية و النائبة د رشا أبو شقره أمين سر اللجنة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل زيارة وفد لجنة الشئون الإفريقية لجيبوتي

دور الإنعقاد الثاني

هذا ويزور بيونج سيوك بارك، رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كوريا الجنوبية، مجلسى النواب والشيوخ اليوم الاثنين، وذلك فى إطار زيارته لمصر أمس الأحد، حيث إلتقى بالرئيس عبد الفتاح السيسى بحضور المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، و جين ووك هونج، السفير الكوري بالقاهرة.

الخطة والموازنة تناقش مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية..اليومالخطة والموازنة تناقش مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية..اليوم رئيس سياحة النواب تطوير الأسطول الجوي له مردود إيجابى على حركة السياحة رئيس سياحة النواب تطوير الأسطول الجوي له مردود إيجابى على حركة السياحة وشهداللقاء التباحث حول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك في عدة قطاعات، وكذلك سبل استفادة مصر من الخبرات الكورية العريقة في الصناعات التكنولوجية، إلى جانب توطين صناعة المركبات الكهربائية وما يتعلق بها من صناعات مغذية، بالإضافة إلى التعاون في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

كما تم تبادل وجهات النظر بشأن أبرز مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأزمة الليبية، والقضية الفلسطينية، حيث شهد اللقاء توافق الرؤى بشأن مجمل هذه الموضوعات.

كما أكد الرئيس في هذا الإطار دعم مصر الدائم لكافة الآليات التي تضمن أمن واستقرار شبه الجزيرة الكورية، في حين ثمن رئيس الجمعية الوطنية الكورية الثقل السياسي المصري كحجر زاوية في صون الأمن والاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، لاسيما ما يتصل بالجهود والتحركات المصرية للتوصل إلى التسوية السياسية للأزمات في المنطقة، فضلاً عن التحركات الأخيرة في ملف عملية السلام من خلال تثبيت الهدوء بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية للفلسطينيين، خاصةً من خلال المبادرة المقدرة لإعادة إعمار غزة.