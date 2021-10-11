أحمد فهمي يعلن وفاة والد زوجته.. «تفاصيل»

أعلن الفنان والمطرب أحمد فهمي في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثتنين وفاة والد زوجته المطربة أميرة فراج دون الكشف عن تفاصيل تخص الجنازة أو سبب الوفاة.

دوت الخليج يرصد وفاة والدة زوجة الفنان أحمد فهمي

وكتب أحمد فهمي عبر خاصية ستوري، بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، جاء فيها: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله حمايا الغالي، الأستاذ أحمد فراج، أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة”.

أحمد فهمي يثير حيرة الجمهور بعمل جديد

في سياق أخر، أثار أحمد فهمي حيرة الجمهور، بعدما أعلن عن انشغاله في عمل فني جديد لكنه لا ينتمي لعالم التمثيل أو الغناء، وفي ذات الوقت سيكون مسلسل لا نهاية له، اذ نشر مقطع فيديو جديد عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»: وعلق عليه مشوقًا جمهوره قائلًا: "أنا صحيح بغني وبمثل، لكن التحدي الجاي مفيهوش أي تمثيل ولا غناء، ومع ذلك هيكون مسلسل مبينتهيش.. واللي هيتوقع هو ايه هيشارك معايا فيه".

أحمد فهمي يتعرض لاحتيال شخصيته

ومؤخرا كشفت المطربة السورية رشا رزق مؤخرًا، تعرضها لعملية نصب إذ نشرت رقم هاتف لشخص كاد ينصب عليها مدعيًا أنه الفنان أحمد فهمي ويقوم بإخراج فيلم جديد ويحتاج مساعدتها من أجل ترشيح بعض الأسماء للمشاركة في العمل، وبعد تحمسها للموضوع اكتشفت أنه نصاب.

وكتبت رشا رزق عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “يا جماعة كنت رح اتعرض لعملية نصب و احتيال و توريط بمشاكل من قبل جهة اتصلت فيني و اخذو رقمي من أصدقاء. شخص ادعى إنه الفنان أحمد فهمي ( مغني و مقدم برامج). اتصل فيني هو و مديرة أعماله . و بعد حديث طويل عن مشاركة بفلم من إخراجه و طلبه مني مساعدته في إيجاد طاقم فني من مكياج و كومبارس من عرب عايشين في أوروپا و انا اتحمست لمساعدته لإيجاد كاستينغ . طلع هذا الشخص عم يحتال عليي و يتصل بالبنات الكومبارس ليورطهن بأمور لا أخلاقية. و البنات اتصلو فيني يخبروني عن هذا الموضوع. انتبهو يا بنات أرجوكن من هذا البروفايل الكاذب و هذا الرقم الكاذب أيضا”.

أول تعليق من أحمد فهمي بعد احتيال شخصيته

لكن خرج الفنان أحمد فهمي لينفي ويحذر جمهوره من شخص ينتحل شخصيته تواصل مع المطربة السورية رشا رزق وبعض الفتيات للنصب عليهم، اذ نشر فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، أوضح من خلاله أنه لا علاقة له بهذا الشخص، وأي تواصل مع جمهوره يكون من خلال حساباته الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر وانستجرام، وإذا كان هناك أي عمل جديد سيعلن عنه بنفسه أو عن طريق جهات مختصة.