/655486/أين-السيارة-المنكوبة--سؤال-يطرح-نفسه-في-واقعة-ميكروباص-الساحل--صور

مرت 24 ساعة على سقوط سيارة من أعلى كوبري الساحل دائرة قسم شرطة إمبابة الجيزة، حل الظلام على فرق الإنقاذ النهري «الضفادع البشرية» وجال الشرطة بمديرية أمن الجيزة لتهدأ عمليت البحث التي كانت على قدم وساق.

دوت الخليج

كان مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك»، قد تداولو صورًا ترصد سقوط سيارة من أعلى الكوبري زاعمين أنها تلك الخاصة بحادث الساحل لكن سرعان ما كشفت مصادر أمنية بمديرية أمن الجيزة الحقيقة «صورة قديمة ليس ليها علاقة بالحادث».

شاهد عيان لـ دوت الخليج: ينفى سقوط سيارة ميكروباص من كوبري الساحل

وقال شاهد عيان لـ«دوت الخليج» توك توك كسر الكوبري يوم السبت الماضي في ساعته الأولة، مشيرا إلى تسبب المركبة في سقوط جزء من السور بنهر النيل نافيًا انقلاب سيارة ميكروباص بالأساس.

كانت انتقلت القيادات الأمنية والميدانية، إلى محلى الحادث بقيادة اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن ورئيس حي شمال الجيزة ورئيس مباحث قسم شرطة إمبابة والسكرتير العام المساعد للمحافظة، وقوات الشرطة لمتابعة أى مستجدات جديدة .

كما دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ11 لانش إنقاذ نهري؛ للبحث عن ناجيين أو اى ضحايا.

وترأس اللواء جابر بهاء مدير الإدارة القوات المشاركة بقيادة الرائد أحمد الشافعي بالتنسيق مع إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية والحماية المدنية بالقاهرة.