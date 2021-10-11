الليلة..إنطلاق أولى حلقات مسلسل «السيدة زينب» على قناة المحور

/655488/الليلةإنطلاق-أولى-حلقات-مسلسل-السيدة-زينب-على-قناة-المحور

يستعد أبطال مسلسل «السيدة زينب» لإنطلاق أولى حلقات العمل بداية من الليلة الإثنين في تمام الاسعة السابعة مساء عبر فضائيات قناة المحور، ومن المقرر أن يسرد قصة مختلفة ومشوقة للجمهور.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل السيدة زينب

وروجت الإعلامية ريهام سعيد للمسلسل من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، فكتبت: “انتظرونا اليوم علي قناه المحور الساعه ٧ مسلسل السيده زينت اخراج الاستاذ محمد النقلي . يا رب وفقنا".

أبطال مسلسل السيد زينب

مسلسل "حى السيدة زينب" بطولة محمود عبدالمغنى، سوسن بدر، ليلى عزالعرب، حسام داغر، وجارٍ التعاقد مع باقي أبطال العمل، تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي، وتدور أحداث المسلسل حول منطقة السيدة زينب، وحي زقاق المدق، ويتناول أبطال العمل قصصًا في تلك المنطقة في إطار اجتماعي.

حقيقة تجسيد دينا للسيدة زينب

هذا وقد أوضحت الفنانة دينا حقيقة تجسيدها لشخصية السيدة زينب التي أثارت الجدل منذ إعلانها عن مشاركتها في العمل، فقالت عبر فيسبوك: “زينب مسلسل اجتماعي وليس دينيا، وقيامى بتجسيد شخصية السيدة زينب أمر غير صحيح بالمرة، والمسلسل لا يتعرض بالأساس لشخصية السيدة زينب رضى الله عنها من قريب أو بعيد، وإنما أحداث العمل فقط تدور فى حى السيدة زينب، وما يرتبط بهذا الحى العريق من موروثات ثقافية وعادات اجتماعية”.

سوسن بدر تتألق بحكاية رق الحبيب

وتألقت الفنانة القديرة سوسن بدر في يوم السبت الموافق 18 سبتمبر الجاري على قناة الحياة، من خلال عرض حكاية «رق الحبيب» من مسلسل «ورا كل باب» وذلك عقب تأجيل حكاية «قلب مفتوح»، والتي تناقش جحود الأبناء تجاه الآباء والمعاناة التى يعيشها كبار السن ووضع الوالدين فى دار مسنين، كما تتطرق لمشاكل الميراث والطمع السائد في بعض الأسر المصرية بالمجتمع، وتتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق.

ويشارك في بطولة حكاية «رق الحبيب»، كل من أحمد فؤاد سليم، الفنان إيهاب فهمى ومروة عبد المنعم وشريف خير الله، والعمل من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجى، وتصل حلقاته إلى 45 حلقة، كل حدوتة تنقسم إلى 9 حلقات بنجوم ومؤلف ومخرج مختلفين.