/655492/كيف-يفكر-كيروش-قبل-خوض-مباراة-ليبيا-اليوم

يسعى البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، لتحقيق الفوز خلال مباراة الفراعنة امام ليبيا التى ستقام مساء اليوم، املا فى بناء علاقة جيدة مع الجماهير المصرية منذ بداية عهده فى منصبه.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلتقى المنتخب الوطنى مع نظيره الليبى فى التاسعة من مساء اليوم على ملعب "شهداء ٢٨ مارس"، في تمام الساعة التاعسة مساء اليوم.

كيروش

كشف البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، عن طموحاته مع المنتخب المصري في رحلة البحث عن التأهل لبطولة كأس العالم 2022 قطر، وعن ما سيقدمه الفراعنة أمام ليبيا في تصفيات إفريقيا.

وأكد المدير الفني للمنتخب الوطني كارلوس كيروش على أنه يسعى لجعل الشعب المصري سعيدًا في مباراة الغد ضد نظيره الليبي في المباراة التي ستقام على ملعب الجيش ببرج العرب ضمن الجولة الثالثة لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم.

ويسعي منتخب الفراعنة في تحقيق أي نتيجة إيجابية أمام منتخب ليبيا لضمان الاستمرار في صدارة المجموعة السادسة والمحافظة على آمال الفراعنة في التأهل للمباراة الفاصلة حيث تنص اللوائح علي تأهل الفريق صاحب المركز الأول فقط.

سيطر منتخب الفراعنة على احداث الشوط الأول، وتواصل سيل هجمات المنتخب المصري، على شباك المنتخب الليبي، وغياب محمد الشناوي حارس المنتخب الوطني، في كادر المباراة، والظهور في ركنية وحيده فقط لصالح ليبيا.

أهدر الدولي المصري مصطفي محمد مهاجم فريق جالاتا سراي التركي، ومهاجم مصر الصريح، في لقاء ليبيا، هدف مؤكد من أقدام محمد صلاح أفضل لاعبي العالم ومهاجم ليفربول الإنجليزي، في الدقيقة السابعة عشر من عمر اللقاء.

نجح محمد الشناوي حارس منتخب المصري في الظهور الثاني له في الشوط الاول في التصدي لأخطر هجمات المباراة من الطرفين، من خلال تصدي لكرة محمد زعبية في نهاية الشوط الأول بقصبة رجلة اليمني، وليغير اتجاهها وتصتدم بالعارضة.

سجل الدولي المصري عمر مرموش الهدف الاول والوحيد في مباراة مصر وليبيا، في الدقيقة التاسعة والأربعون من عمر المباراة، من خلال تسديدة قوية علي يمين الحارس الليبي.