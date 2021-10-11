/655493/حنان-شوقي-تهاجم-محمد-رمضان-لهذا-السبب-فيديو

أشعلت الفنانة حنان شوقي النيران في وجه الفنان محمد رمضان بمجموعة من التصريحات الجريئة التي أوضحت من خلالها مدى كرهها لرمضان وسبب تمنعها عن العمل معه طوال مسيرتها الفنية.

دوت الخليج يرصد سبب هجوم حنان شوقي على محمد رمضان

فقالت حنان شوقي خلال برنامج “نص الكلام” الذي تقدمه الإعلامية رغدة شلهوب عبر قناة النهار: “لا أحب اتابع أي حاجة لمحمد رمضان، عشان مش بعرف اتفرج على حد مش صادق، على أنه عنده كاريزما وبيمثل مثل أحمد زكي حتى بلعان الريق”.

الطيار أشرف أبو اليسر السبب الرئيسي لمهاجمة حنان شوقي له

وتابعت في إشارة منها للطيار أشرف أبو اليسر الذي تسبب رمضان في وفاته: “أنا مش بحب البني آدم اللي يجور على بني آدم، ويأخذ بنط على السوشيال ميديا، ويضيع حياة بني آدم، ويضيع كيان واحد طول الوقت عايش فيه، ده ميبقاش فنان، الفن دا ارقى شئ في الوجود، مش هشتغل معاه حتى لو اداني ملايين الملايين، وهو اللي عمل كدا في نفسه”.

نضال الأحمدية تشيد بمحمد رمضان

وفي سياق أخر، دافعت الإعلامية نضال الأحمدية عن الفنان محمد رمضان مشرة إلى أن الأخير ظُلم كثيرًا من الإعلامي عمرو أديب وذلك أثناء لقائها ببرنامج «أول مرة» المذاع عبر قناة «الجديد» اللبنانية، اذ قالت أنه مظلوم بسبب الهجوم الذي يتعرض له من قبل الإعلامي عمرو أديب، مضيفة: “عمرو أديب حبيبي بس ما عنده قضية في الكون غير محمد رمضان”.

ليعيد رمضان نشر شهادة نضال الأحمدية في عمرو أديب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، وعلق عليها قائلا: “الإعلامية اللبنانية الكبيرة نضال الأحمدية أعتز بدافعك الدائم وثقة في الله الحاضر والمستقبل لن يخذلك أبدًا محمد رمضان”، وأرفق بالفيديو العديد من الفيديوهات الكوميديا الأخرى.

محمد رمضان يحتفل بتخطي كليب أغنيته «على الله» ال 20 مليون مشاهدة

واحتفل الفنان محمد رمضان بوصول عدد مشاهدات كليبه «على الله» إلى 20 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، محققًا نجاحًا واسعًا.

نشر رمضان مقطع فيديو من الكليب عبر خاصية استوري على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وكتب عليه: "على الله 20 مليون مشاهدة".