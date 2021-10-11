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«بحضور وزير المالية»..خطة النواب تبدأ مناقشات مشاركة القطاع الخاص  بمشروعات البنية والخدمات والمرافق«صور»

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/655496/بحضور-وزير-الماليةخطة-النواب-تبدأ-مناقشات-مشاركة-القطاع-الخاص -بمشروعات-البنية-والخدمات-والمرافقصور

انطلقت اليوم مناقشات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور فخري الفقى، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2010، على أن يعقبها أيضا مناقشات مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد،  وذلك بحضور وزير المالية د.محمد معيط.

 دوت الخليج 

مناقشات اليوم بدأت بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2010.

 

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«بحضور وزير المالية»..خطة النواب تبدأ مناقشات مشاركة القطاع الخاص  بمشروعات البنية والخدمات والمرافق

وتعقد اللجنة اجتماعيها الثانى والثالث اليوم الإثنين، والرابع والخامس يوم الثلاثاء، والسادس والسابع يوم الأربعاء، وكلها لاستكمال مناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، حيث تسعى اللجنة لسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون تمهيدا لإعداد تقرير عنه وعرضه على المجلس.

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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