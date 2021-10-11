هيئة الدواء تدرج 20 مادة جديدة بجدول المخدرات

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى القرار رقم 444 لسنة 2021 والذى بدأ العمل به فور نشره اليوم بالعدد رقم 227 بجريدة الوقائع الرسمية.

ويأتى ذلك فى ضوء اختصاصات هيئة الدواء المصرية المقررة بالقانون رقم 151 لسنة 2019 وحلول الهيئة محل وزارة الصحة فى اختصاصاتها المذكورة فى قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، ومنها اختصاص الهيئة بتنظيم وتسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الطبية، والمواد الخام التى تدخل فى تصنيعها أينما وردت فى القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية ذات الصلة، ولا سيما إدراج المواد على جداول المخدرات.

وكانت الهيئة قد أصدرت قرارين اخرين فى وقت سابق، وهما القرار رقم 442 لسنة 2021 بشأن إدراج 8 مواد جديدة بالفقرة ج من جدول المخدرات رقم 3، والذى بدأ العمل به من اليوم التالى من تاريخ نشره بالعدد رقم 219 بجريدة الوقائع الرسمية، قرار رقم 443 لسنة 2021 بإدراج مادة مخدرة جديدة إلى الفقرة د من الجدول رقم 3 وتم العمل من اليوم التالى من تاريخ نشره بالعدد رقم 221 بجريدة الوقائع الرسمية.

كما يأتى ذلك فى ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على إحكام الرقابة وضبط السوق الدوائى المصرى، مكافحة الإتجار غير المشروع فى المخدرات وتنظيم تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والحد من انتشار الإدمان.

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