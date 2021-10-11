قطع المياه عن 5 مناطق فى الجيزة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المحافظة، فى بيان لها، أن ذلك يأتى فى إطار المشروعات القومية الجارى تنفيذها ضمن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، والتى من بينها مشروع مياه الخزان الأرضى، الذى يتطلب الربط بين خط السحب قطر 900 مم والخزان.
ولفتت إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى ستقوم بقطع المياه لمدة 8 ساعات، اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة، الموافق 15 أكتوبر 2021، وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 16 من ذات الشهر، علمًا بأن المناطق المتأثرة بقطع المياه هى: "أوسيم - ناهيا - صفط اللبن - شنبارى - برطس"، وضعف المياه بمناطق: "المناشى البلد - الجلاتمة - بهرمس - ذات الكوم".
من جانبه، وجه أحمد راشد محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحى بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة والانتهاء من الأعمال فى أسرع وقت لضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.
وتنوه محافظة الجيزة ان شركة مياه الشرب والصرف الصحى ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجات المواطنين فورًا.
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