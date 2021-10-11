صور- «حياة كريمة».. افتتاح أول مدرسة ضمن المبادرة بـ نزلة جريس

جدة - نرمين السيد - شارك محافظ المنيا أسامة القاضى، أهالى قرية نزلة جريس التابعة لمركز ملوى جنوب محافظة المنيا، ببدء الدراسة فى مدرسة القرية الإعدادية والتى حملت اسم السلام بعد إعادة بنائها وتطويرها ضمن مبادرة "حياة كريمة"، والتى تعطلت الدراسة بها منذ عدة أعوام لسوء حالتها الإنشائية.





وقال محافظ المنيا خلال زيارته للمدرسة اليوم، الإثنين، إنه تم الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد للمبنى بالكامل بإجمالى 12 فصلا على مساحة 1500 متر بإجمالى 5 طوابق.

وأعلن محافظ المنيا عن دخول 19 مدرسة الخدمة العام الحالى منها 7 مدارس جديد و12 مدرسة توسعات، باجمالى 256 فصل دراسى لتسع 10.200 طالب وطالبة، منها مدارس تم الانتهاء منها فى مراكز "أبوقرقاص، ملوى، مغاغة" ضمن المرحلة الاولى لمبادرة حياة كريمة، وتابع المحافظ، انتظام سير العملية التعليمية بمدارس "ابن الخطاب الخاصة – السلام الإعدادية بنزلة جريس".

كما شهد المحافظ، طابور الصباح بمدرسة بن الخطاب الخاصة وشارك نجلى الشهيد الجندى علاء شحاته عيد بدء العام الدراسى، مقدما لهم التحية والتقدير ولجميع شهداء الوطن الذين ضحوا بكل غالى ونفيس من أجل عزة وكرامة وطننا الغالى، مؤكدا أن الدولة لاتنسى أبنائها الذين قدموا أرواحهم فداءا لتراب الوطن.

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