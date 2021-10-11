فيديو.. المتحدث العسكرى ينشر فيلما تسجيليا عن المشير محمد على فهمى

جدة - نرمين السيد - واستعرض الفيلم تاريخ المشير محمد على فهمى، موضحا أنه ولد فى 11 أكتوبر 1920 بالجيزة، وحصل على الثانوية من مدرسة فؤاد الأول فى 1937 والتحق بالكلية الحربية 1938 وتخرج فيها فى 1 نوفمبر 1939 ليلتحق بسلاح المدفعية المضادة للطائرات.
وخاض الحرب العالمية الثانية فور تخرجه ضمن سلاح المدفعية المضادة للطائرات وتدرج فى المناصب القيادية حتى وصل إلى أول قائد للدفاع الجوى كقوة رابعه مستقلة.
وفى يونيو 1969 قاد المشير محمد على فهمى رجاله البواسل لعمل تأسيس حائط الصواريخ فى أغسطس 1970، والذى ساهم فى إسقاط طائرة الفانتوم الإسرائيلية، وبدأ الطيران الإسرائيلى يعانى من نزيف الخسائر التى ألحقها بها الدفاع الجوى بعد تأسيسه، ولقبه الرئيس السادات برجل الصواريخ الأول حول العالم.
تولى رئاسة حرب القوات المسلحة خلال الفترة من الرابع من يناير عام 1975 وحتى الرابع من أكتوبر عام 1977 وعين مستشارا عسكريا لرئيس الجمهورية عام 1978 وحتى العاشر من مايو عام 1981، رقى إلى رتبه الفريق أول عام 1979 ومنح رتبه المشير الفخرية فى الرابع من أكتوبر 1993.
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