«بالوعى مصر بتتغير للأفضل» تصل بنى سويف

جدة - نرمين السيد - حضر الفعاليات نيفين القباج، وزيرة التضامن، والدكتور محمد غنيم، محافظ بنى سويف، ووفد من مؤسسة "حياة كريمة"، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن المحافظة، ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأعربت وزيرة التضامن، عن سعادتها بانطلاق سلسلة الحملات من محافظات الوجه البحرى، بالشراكة مع مؤسسة "حياة كريمة"، وجمعية "تواصل" وجمعية "راعى مصر"، مؤكدة أنها تؤمن بقوة المجتمع المدنى فى التواصل مع المجتمع والتأثير عليه بالإيجاب، بإلإضافة إلى مساهماته فى إناحة الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية جنبا إلى جنب مع الحكومة، وواثقة أن قضايا التنمية تشكل أولوية له بلا منازع.

ووجهت القباج الشكر لـ رئيس الجمهورية الذى يحرص على الارتقاء بالمجتمع والمواطن المصرى، مؤكدة أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تعد أكبر مبادرة على مستوى العالم وتكلفتها تقترب من 800 مليار جنيه، فالدولة تعمل على أكثر من محور للارتقاء بالمرافق والخدمات بالريف المصرى، مشددة على أن برنامج "وعى" وتحسين السلوكيات ما هو إلا مكمل لعملية البناء بما يضمن توظيف الخدمات التى تقوم الدولة بتحسينها لخدمة الإنسان والاستثمار فى الأجيال القادمة.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد غنيم، محافظ بنى سويف، عن سعادته بإطلاق الحملة، لا سيما وأنها تتناول عددا من المحارو المهمة التى تشمل الاهتمام بالطفل والتمكين الاقتصادى للمرأة والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والكشف المبكر قبل الزواج ومواجهة ظاهرة الزواج المبكر وبعض القضايا والموضوعات المجتمعية من خلال تنفيذ مجموعة من الفعاليات والأنشطة التوعوية فى إطار تنفيذ رؤية مصر 2030.

وأكدت آية عمر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "حياة كريمة" أن مؤسسة حياة كريمة، تسعد بأن تشارك فى انطلاق حملة "بالوعى مصر بتتغير للأفضل" فى قرى "حياة كريمة" بالوجه القبلى بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى وفى إطار البروتوكول المبرم بين الوزارة والمؤسسة فى يوليو 2021.

وأضافت أن هذه المبادرة جاءت لتثمن أهمية تنمية الوعى فى بناء الإنسان والذى يمثل أساس مبادرة "حياة كريمة"، والتى تأتى إيمانًا بأهمية تنمية الوعى فى بناء الإنسان المصرى وفى نهضة الوطن، وذلك بهدف تكوين قيم واتجاهات وسلوكيات مجتمعية إيجابية، تؤدى إلى تحسين جـودة الحياة لكافة أفراد الأسرة، وتعزيز جهود التنمية المستدامة للدولة.

وأوضحت أن المرحلة الأولى لحملة "بالوعى مصر بتتغير للأفضل" تأتى فى قرى حياة كريمة بـ 4 محافظات، كما تتضمن المبادرة تقديم العديد من الخدمات تتمثل فى حملات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، والقوافل العلاجية، والتمكين الاقتصادى لأهالى القرى، وحملات توعوية متعددة لتعزيز الوعى لدى المجتمع.

وتستهدف الحملة كل القرى والعزب والنجوع المخطط تنميتها فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما ستركز على نشر الوعى وتحفيز الخدمات بشأن 4 قضايا أساسية تحتل أولوية قصوى فى الوقت الحالى، تشمل "الزيادة السكانية، والزواج المبكر، وزواج الأقارب، وتنمية الطفولة المبكرة بالحضانات دون سن الأربع سنوات، والتمكين الاقتصادى للمرأة تحت مظلة برنامج فرصة"، هذا بالإضافة إلى توجيه الأسر إلى أماكن تقديم الخدمات.

ومن المتوقع أن يتعرف القائمين على الحملة على الأسباب الرئيسية للعزوف عن التقدم للحصول على بعض الخدمات مثل استخدام وسيلة تنظيم أسرة أو الحصول على فرصة عمل، أو إلحاق الأطفال بالحضانات.

ومن المقرر وصول رسائل التوعية لأكثر من 15 ألف أسرة بكل مركز تشمل عدد كبير من السيدات فى سن الإنجاب، وبصفة خاصة من تتراوح أعمارهن من 18 إلى 45 سنة.