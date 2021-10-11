جدة - نرمين السيد - أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن وجود عجز فى أدوية البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا ومخزون الأكسجين بالمستشفيات الحكومية تزامناً مع الموجة الرابعة للفيروس، عارٍ تماما من الصحة.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أى عجز فى أدوية البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا أو مخزون الأكسجين بالمستشفيات الحكومية بأى من محافظات الجمهورية،، مُشددةً على توافر جميع أدوية البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا بكافة محافظات الجمهورية، والتى يتم تحديثها لتتماشى مع متحورات ومضاعفات كورونا، كما تتوافر كافة المستلزمات الطبية بما فيها أسطوانات وخزانات الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعى بشكل طبيعى، ويوجد مخزون استراتيجى كافٍ منها لعدة أشهر قادمة، مُشددةً على وجود متابعة مستمرة ورصد لموقف توافرها بشكل يومى لإمداد المستشفيات بكميات إضافية منها على الفور قبل نفادها. وفى سياق متصل، يتم تحديث البروتوكولات العلاجية بشكل دورى، حيث وضعت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا الإصدار الخامس من البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا، وتم إضافة دواء جديد قائم على الأجسام المضادة، مع الإبقاء على الأدوية التى أثبتت فعاليتها ومنها مضادات الفيروسات التى تضم المادة الفعّالة "فافيبيرافير"، كما يجرى مراجعة احتياجات المستشفيات من الأكسجين بشكل دورى، وكذلك مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية المتوفرة بها، ومراجعة معدلات الاستهلاك، ونسب الإشغال بالمستشفيات، والعمل على سرعة توريد أى نواقص فى تلك المستلزمات إلى المستشفيات على الفور.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة: لا يوجد عجز فى أدوية البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.