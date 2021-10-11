الهجرة: إصدار أول وثيقة تأمين للعاملين والمقيمين بالخارج يناير المقبل

جدة - نرمين السيد - قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصرى للتأمين لإصدار "وثيقة التأمين الاختيارى للمصريين بالخارج" بدءا من يناير المقبل 2022.





وذكر بيان لوزارة الهجرة اليوم الإثنين أن ذلك يأتى بمشاركة المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، والتى تم تشكيلها العام الحالى 2021، إذ تضم شركات التأمين التى من المقرر أن تقوم بإصدار وثيقة التأمين الاختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، لمد المظلة التأمينية للمصريين فى الخارج، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول التأمينى بالسوق.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، أنه سيتم إتاحة وثيقة الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج، والتى تم اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية، ليتم العمل بها، لتغطى المصريين العاملين بالخارج من حاملى تصاريح العمل، فى حالات الوفاة لعودة الجثمان، وذلك فى حدود مبلغ تأمين وقدره 100 ألف جنيه.

وأوضحت أنه تم التوافق بين المجمع التأمينى على أن يكون الاشتراك 300 جنيه عند الإصدار الأول للجواز بالتعاون مع وزارة الداخلية، و100 جنيه للتجديد سنويا لوثيقة تأمين الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج، ويتم فتح حساب بالبنك المركزى تصرف منه تعويضات للمستفيدين بالوثيقة، سواء فى حالات نقل الجثمان أو التأمين ضد الحوادث الشخصية.

وتابعت وزيرة الهجرة أنه تم تعديل بعض بنود النظام الأساسى للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج لتتماشى مع إضافة تأمين الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج، وتم اعتمادها تنفيذا لما تم الاتفاق عليه فى البروتوكول الذى تم توقيعه بين وزارة الهجرة والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين أثناء مؤتمر التأمين وإعادة التأمين بشرم الشيخ سبتمبر الماضى.

ووجهت السفيرة نبيلة مكرم خالص الشكر لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق على دعمه للمبادرة وإصدار توجيهات بسرعة التنفيذ وكذلك للدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، وللجهات المعنية الأخرى، على التنسيق والتعاون لإصدار هذه الوثيقة بصورة متكاملة تليق بمواطنينا فى الخارج وتلبى احتياجاتهم خصوصا المتواجدين فى دول الخليج العربى.

وكانت قد وقعت وزارة الهجرة مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين، خلال ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين، بهدف التعاون فى مجال توفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج خاصة فى دول الخليج العربى، من خلال إصدار وثيقة تأمين اختيارية توفر التغطية التأمينية فى حالات الوفاة بحادث ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.