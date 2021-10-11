/655497/جوزي-بتاع-بنات-ولقيته-في-حضن-جارتي-الأرملة--مروة-في-دعوى-خلع-أمام-محكمة-الاسرة-بمصر-الجديدة

«جوزي بتاع بنات وكل ما أنزل مكان عمله.. أشوفه مع واحدة جديدة.. وآخر مرة شوفته بيحضن جارتنا الأرملة »، بهذة الكلمات رفعت ربة منزل تدعى «مروة . س» دعوى أمام محكمة الأسرة مصر الجديدة، تطلب فيها خلع زوجها لما وقع عليها من ضرر.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل دعوى خلع داخل محكمة مصر الجديدة

وقالت ربة المنزل في دعواها المقدم لمحكمة الأسرة بمصر الجديدة:« أتعرف على جوزي « عمر. ا» عن طريق إحدى أقاربي، فهو من عائلة مسيورة الحال ومحترمة ويعمل بمحل والده إلى جانب امتلاكه آخر بالقاهرة، وقد نشأت بينهما صداقة تحولت مع مرور الوقت إلى قصة حب كبيرة، انتهت بالزواج الذي استمر 9 سنوات دون أطفال».

شهر العسل

لم تجد «مروة» صاحبة الـ 28 عامًا:« خلال فترة التعارف والخطبة شكيت في تصرفاته، وبعد الزواج انتقلا إلى قضاء شهر العسل في مرسى مطروح الذي شهد أولى المشاحنات مع بعضهما، وفقًا للدعوى.

وأضافت«مروة » في دعواها بمحكمة الاسرة:« لاحظت على زوجي في تلك الرحلة نظرات غريبة والدائمة للفتيات بيدخل في كلام مع أى الستات ولا البنات بدون أى سبب».

ضربني قدام الناس في الفندق

وأوضحت ربة المنزل في دعواها: « تحدثت معه عن تغيير تلك العادة وإلا ستتعامل بنفس أسلوبه وتتحدث مع الشباب، فقام بضربي أمام الضيوف داخل الفندق ».

أشارت الزوجة في دعواها:« إلى أنه منذ هذا اليوم ويتعمد زوجها خيانتها ، لو مشفتش جوزي بيخوني بسمع من الناس، وحينها نصحتها والدتها بالحفاظ على بيتها وجوزها وعدم تدميره، وقال والدتها« فترة وهتعدي وهيتعدل».

اختتمت «مروة» في دعواها المقدم بمحكمة الاسرة بمصر الجديدة :« بأنها غيرت مفاتيح المنزل ورفضت دخوله مرة أخرى، وطلبت من شقيقها البقاء معها لحمايتها، ولم تجد طريقًا للتخلص منه سوى اللجوء إلى محكمة الأسرة مصر الجديد لرفع دعوى خلع .