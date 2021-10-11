/655500/10-سيدات-فى-تشكيل-الحكومة-التونسية-الجديدة

دوت الخليج

وعلى رأس الحكومة التونسية الجديدة كانت السيدة نجلاء بودن، والتى أدت اليمين الدستوري منذ قليل أمام الرئيس التونسي قيس سعيد.

تشكيل الحكومة التونسية الجديدة

وأيضًا تولت سيدة أخرى منصب وزيرة العدل، وهى ليلى جفال، بينما تولى عماد مميش وزارة الدفاع الوطني، وجاء فى منصب وزير الداخلية توفيق شرف الدين.

السيدات فى صدارة الحكومة التونسية الجديدة

ومن ضمن الوزراء الذين أدوا اليمين الدستوري منذ قليل أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد، هو عثمان الجرندي، والذى جاء على رأس وزارة الخارجية، بينما تم تعييم السيدة سهام البوغديري فى منصب وزيرة المالية، وأيضًا سمير سعيد، وزيرًا للاقتصاد والتخطيط، ومالك الزاهي، وزيرًا للشئون الاجتماعية، بينما جاءت نايلة نويرة، وزيرة للصناعة والمناجم والطاقة.

وجاء إبراهيم الشايبي، وزيرًا للشؤون الدينية، وليلى الشيخاوى فى منصب وزارة البيئة ، بينما تولت السيدة آمال بلجاح، وزارة الشباب والرياضة، بينما تولت السيدة فضيلة الرابحي وزارة التجارة وتنمية الصادرات، بينما تولى وزارة التعليم العالي منصف بوكثير.