/655500/10-سيدات-فى-تشكيل-الحكومة-التونسية-الجديدة
ينشر موقع دوت الخليج فى التقرير التالي تشكيل الحكومة التونسية الجديدة وذلك بعدما أدوا اليمين الدستورى أمام الرئيس التونسي قيس سعيد.
دوت الخليج
وعلى رأس الحكومة التونسية الجديدة كانت السيدة نجلاء بودن، والتى أدت اليمين الدستوري منذ قليل أمام الرئيس التونسي قيس سعيد.
تشكيل الحكومة التونسية الجديدة
وأيضًا تولت سيدة أخرى منصب وزيرة العدل، وهى ليلى جفال، بينما تولى عماد مميش وزارة الدفاع الوطني، وجاء فى منصب وزير الداخلية توفيق شرف الدين.
السيدات فى صدارة الحكومة التونسية الجديدة
ومن ضمن الوزراء الذين أدوا اليمين الدستوري منذ قليل أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد، هو عثمان الجرندي، والذى جاء على رأس وزارة الخارجية، بينما تم تعييم السيدة سهام البوغديري فى منصب وزيرة المالية، وأيضًا سمير سعيد، وزيرًا للاقتصاد والتخطيط، ومالك الزاهي، وزيرًا للشئون الاجتماعية، بينما جاءت نايلة نويرة، وزيرة للصناعة والمناجم والطاقة.
وجاء إبراهيم الشايبي، وزيرًا للشؤون الدينية، وليلى الشيخاوى فى منصب وزارة البيئة ، بينما تولت السيدة آمال بلجاح، وزارة الشباب والرياضة، بينما تولت السيدة فضيلة الرابحي وزارة التجارة وتنمية الصادرات، بينما تولى وزارة التعليم العالي منصف بوكثير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 10 سيدات فى تشكيل الحكومة التونسية الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.