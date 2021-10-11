/655501/في-قضية-تمويل-الإرهاب-بدء-جلسة-محاكمة-عائشة-الشاطر-و30-آخرين

بدأت الدائرة الخامسة إرهاب، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة عائشة خيرت الشاطر و30 آخرين في القضية رقم 1552 لسنة 2018، حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، لاتهامهم بتمويل جماعة إرهابية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل محاكمة عائشة خيرت الشاطر

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، الدكتور على عمارة، وسعد الدين سرحان، وأمانة سر أشرف صلاح، وأحمد مصطفى.

تمويل الإرهاب

أكدت التحقيقات، تعمّد عدم تقديم الرعاية الصحية المسجونين، وتواطؤ الجهات القضائية في تحقيق البلاغات المقدمة في هذا الشأن، ومحاسبة المسئولين عنها وصدور أحكام قضائية بالإعدام دون أدلة، وخلو المحاكمات الجنائية من ضمانات العدالة، وذلك بقصد تحريض المواطنين على استخدام القوة والعنف ضد مؤسسات الدولة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ على النحو المبين بالتحقيقات.

بيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد

أذاع المتهمون عما في الداخل والخارج أخبارا وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد؛ بأن أذاعوا منشورات عبر الحسابين المسميين التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بموقعي فيسبوك وتويتر، ومقاطع مصورة عبر قناة تحمل ذات الاسم بموقع اليوتيوب.

احتجاز مواطنين دون وجه حق

تضمنت الادعاء - على خلاف الحقيقة بتورط المؤسسة الشرطية في احتجاز مواطنين دون وجه حق، وقتل وتعذيب واستعمال القسوة مع آخرين، وتعمد عدم تقديم الرعاية الصحية لمسجونين، وتواطؤ الجهات القضائية في تحقيق البلاغات المقدمة في هذا الشأن، ومحاسبة المسئولين عنها وصدور أحكام قضائية بالإعدام دون أدلة، وخلو المحاكمات الجنائية من ضمانات العدالة.

وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة، وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصالح العامة والقومية؛ على النحو المبين بالتحقيقات.