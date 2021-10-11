«حبيب الملايين»..هكذا احتفل نجوم الفن بـ محمد منير في يوم ميلاده

/655502/حبيب-الملايينهكذا-احتفل-نجوم-الفن-بـ-محمد-منير-في-يوم-ميلاده

حرص عدد كبير من نجوم الفن على الإحتفال بيوم ميلاد الفنان المتألق الكينج محمد منير الذي في ذكراه الـ 67 والتي تزامنت مع يوم أمس الأحد الموافق 10 من شهر أكتوبر عام 1954.

دوت الخليج يرصد احتفال نجوم الفن بالكينج محمد منير

احتفل الفنان احمد الشامى بـ عيد ميلاد الكينج محمد منير من خلال نشر صورة له معه بموقع تبادل الصور والفيديوها “ انستجرام”، وعلق عليها قائلا: “ كل سنة و انت طيب و بصحة و سلامة يا كينج يا حبيب الملايين”.

أكرم حسني يقبل الكينج في يوم ميلاده

بينما نشر أكرم حسني عبر حسابه الرسمي بموقع “انستجرام” صورته وهو يقبل خد محمد منير، وعلق عليها: “كل سنة وأنت طيب يا كينج”.

في حين اكتفت إسعاد يونس باستعادة ذكرياتهما سويا من خلال صورة أنثاء لقائهما في برنامجها صاحبة السعادة وعلقت عليها: “"كل سنة وانت طيب يا كينج".

بلاك تيما يحتفلون بـ محمد منير في ساقية الصاوي

واحتفل بلاك تيما في مساء يوم السبت بعيد ميلاد الكينج محمد منير الـ ٦٧، في حفلتهم في ساقية الصاوي وسط تفاعل جمهورهم بغناء “ الكون كله بيدور”.

وأشعل فريق “بلاك تيما” ساقية الصاوي في حفل ضم الكثير من محبي الفريق وسط التفاعل على اغانيهم بالرقص والاستعراضات النوبية فى الرقص من الجمهور, كما يحتفل الفريق بمرور 17 على تأسيس الفريق.

محمد منير وبدايته مع الغناء

محمد منير ولد في 1954بمحافظة أسوان، اكتشف موهبته الغنائية وهي في عمر الـ 15 عامًا، اشتهر بنوع موسيقى مُختلف عن التي يقدمها الجميع، وهي التي يخلط فيها الجاز ميوزك بالسلم الخماسي النوبي، وعُرف منير باختيار كلمات الأغاني العميقة، كما تميز بعلامات خاصة في الظهور على السمرح أمام الجمهور مثل طريقة امساكه بالميكروفون، ووقفته وحركاته أثناء الغناء، وغيرها.

وهو في السن الجامعي، درس منير في كلية الفنون التطبيقية قسم الفوتوغرافيا، والسينما والتليفزيون، وبعد تخرجه من الكلية سمع صوته عدد من الشعراء، حيث بدأ الشاعر أحمد منيب بتدريبه على الغناء، وشجعه على ذلك أخيه الأكبر فاروق الذي جمعته علاقة صداقة قوية مع الشاعر عبد الرحيم منصور، والملحن أحمد منيب والذان لهما الفضل في تألق محمد منير.