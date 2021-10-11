/655503/النائب-علاء-مصطفي-ينجح-بمشاركة-نواب-البرلمان-فى-حل-أزمة-تكليف-الصيادلة

نجحت جهود النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مع نواب التنسيقة في حل أزمة تكليف الصيادلة من خريجي دفعتي ٢٠١٨ و٢٠١٩، بعد إعلان وزارة الصحة اليوم تكليف باقي دفعة ٢٠١٩.

دوت الخليج يرصد تفاصيل أنتهاء أزمة تكليف الصيادلة

حل أزمة الصيادلة

النائب علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كان قد تقدم بطلب إحاطة لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بشأن أزمة تكليف الصيادلة ، كما تقدم كلا من النائب عمرو درويش، والنائب أحمد فتحي، والنائبة غادة علي، وتقدم النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب والأحزاب والسياسيين باقتراح برغبة.

وزارة الصحة تحل أزمة تكليف الصيادلة

وإكد نواب التنسيقية أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان فاجئت خريجي دفعتي ٢٠١٨ و٢٠١٩ بعد انتظار دام ٣ سنوات بإعلان تكليف جزء لا يتعدى ٣٠٪؜ منهم وبالمخالفة للقواعد القانونية المستقرة منذ ١٩٧٤.

وانتقدا النواب غياب أسس الاختيار والتكليف سواء طبقا لسنة التخرج أو الدراسات العليا والمجموع، وإغفال تكليف الصيادلة الحاصلين على درجات علمية بعد التخرج كدبلومة وماجستير، فضلا عن التمييز بين الطلاب في برنامج الصيدلة العام والكلينكال وهي برامج معتمدة في المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كل هذه الأمور تؤدي إلى فقدان الثقة بين شباب الصيادلة والنقابات التي تسعى لاحتواء الموقف.

وتم إحالة الاقتراح برغبة وطلب الإحاطة للجنتي الصحة بالمجلسين قبل أن تحل الأزمة اليوم بقرار من وزارة الصحة.

وقررت وزارة الصحة والسكان، فتح باب تسجيل الرغبات لجميع الصيادلة دفعة 2019 اللذين لم يتم تكليفهم في الحركة الأساسية، مؤكدة إن ذلك يأتي بناء على الاحتياجات الجديدة الواردة للصيادلة، وتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ينجحون في حل أزمة تكليف الصيادلة كانت وزارة الصحة أعلنت فتح تسجيل الرغبات لتكليف جميع الصيادلة دفعة 2018، ودور يناير وفبراير 2019، الذين لم يتم تكليفهم في حركة 2020، والتكليف الحكومي يتم لخريجي كليات الطب والصيدلة والتمريض وأطباء الأسنان داخل مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية حسب التقدير ومجموع الخريجين، فيما عبر نواب البرلمان عن تقديرهم للحكومة على هذا الإجراء مؤكدين على أنها خطوة فى صالح شباب الصيادلة.