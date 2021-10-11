ودياً..الإسماعيلي يواجة سموحة استعداداً لعودة الدوري

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي لمواجهة نضيرة نادي سموحة السكندري في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين لبداية بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن يلتقي الفريقين في تمام الرابعة من عصر اليوم علي أرضية ملعب الأسكندرية.

وتأتي هذة المباراة ضمن استعدادات الفريقين لعودة بطولة الدوري المصري والمقرر بدايتة يوم الخامس والعشرون من شهر أكتوبر الجاري.

طلعت يوسف

ومن جانبة أكد طلعت يوسف المدير الفني لفريق الإسماعيلي، أن الإدارة تتواصل مع الوكلاء خارج مصر من أجل إختيار أفضل العناصر الخارجية للتفاوض معها خلال الفترة القادمة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" هناك مركز واحد داخل النادي الإسماعيلي لا يتواجد به أي لاعب وهذا الأمر صعب للغاية، ويتواجد معي الأن في قائمة الفريق 17 لاعب فقط وهذا الأمر صعب للغاية ولكن سنتعامل مع الفترة القادمة بكل حسم".

وتابع" نحن الأن نبني فريق للنادي الإسماعيلي، ولا يوجد وقت محدد لبناء الفريق ومن الممكن بناء الفريق خلال موسم أو أثنين، ولابد أن يكون هناك دعم للأندية الجماهيرية".

وواصل" تعاقدي مع الإسماعيلي لمدة موسم واحد، ويتم تجديد التعاقد حال موافقة الطرفين، وأتمنى أن أحقق الأهداف التي جئت إليها للنادي الإسماعيلي، ويجب أن يدرك الجميع المخاطر التي يواجهها الفريق حاليا وأرجو أن يتواجد الدعم من الجماهير".

طلعت يوسف يتحدث عن أزمات الإسماعيلي

وأكمل" من الصعب التعاقد مع أي لاعب من نادي الإتحاد السكندري، فأنا أحترم الإدارة برئاسة محمد مصيلحي، ولم أتحدث مع أحد مطلقا، والإسماعيلي يعاني من أزمة تفريغ اللاعبين، وليس لدينا عدد وافر من اللاعبين الكبار ومعظمهم من اللاعبين الشباب".

وواصل" اللاعبين تتأثر برحيل المدربين ولابد أن يكون هناك إستقرار كامل داخل الفريق، واللاعب الذي يرى أن المدرب سوف يرحل لا يقدم أفضل مستوياتة".

واختتم" أحتاج للتعاقد مع 6 صفقات خلال الموسم القادم ويكونوا لاعبين أصحاب خبرات، ولا أستطيع الموافقة على مغادرة أي لاعب من الإسماعيلي بسبب الأزمة التي نمر بها، وطلب الاتحاد التعاقد مع أحد لاعبي الإسماعيلي ورفضت.