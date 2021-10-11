/655506/ضياء-الدين-داوود-عن-حل-أزمة-تكليف-الصيادلة--نجحنا-بالصبر-والمثابرة

قال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، أن إنتهاء أزمة تكليف الصيادلة دفعة ٢٠١٩، مضيفا” فبالصبر و المثابرة صدر قرار وزيرة الصحة بتكليف الصيادلة باقى خريجى دفعة ٢٠١٩”.

وتابع ضياء الدين داود،”فقا لقرار رئيس الحكومة بناء على توصيات البرلمان إستجابة لطلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب ومنهم النائب ضياء الدين داود و التى ناقشتها لجنة الصحة و أصدرت بشأنها قرار بتكليف الصيادلة دفعتى ٢٠١٨ / ٢٠١٩ بالكامل.

دوت الخليج يرصد تفاصيل أنتهاء أزمة تكليف الصيادلة

حل أزمة الصيادلة

هذا ويزور بيونج سيوك بارك، رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كوريا الجنوبية، مجلسى النواب والشيوخ اليوم الاثنين، وذلك فى إطار زيارته لمصر أمس الأحد، حيث إلتقى بالرئيس عبد الفتاح السيسى بحضور المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، و جين ووك هونج، السفير الكوري بالقاهرة.

الخطة والموازنة تناقش مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية..اليومالخطة والموازنة تناقش مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية..اليوم رئيس سياحة النواب تطوير الأسطول الجوي له مردود إيجابى على حركة السياحة رئيس سياحة النواب تطوير الأسطول الجوي له مردود إيجابى على حركة السياحة وشهداللقاء التباحث حول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك في عدة قطاعات، وكذلك سبل استفادة مصر من الخبرات الكورية العريقة في الصناعات التكنولوجية، إلى جانب توطين صناعة المركبات الكهربائية وما يتعلق بها من صناعات مغذية، بالإضافة إلى التعاون في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

كما تم تبادل وجهات النظر بشأن أبرز مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأزمة الليبية، والقضية الفلسطينية، حيث شهد اللقاء توافق الرؤى بشأن مجمل هذه الموضوعات.

كما أكد الرئيس في هذا الإطار دعم مصر الدائم لكافة الآليات التي تضمن أمن واستقرار شبه الجزيرة الكورية، في حين ثمن رئيس الجمعية الوطنية الكورية الثقل السياسي المصري كحجر زاوية في صون الأمن والاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، لاسيما ما يتصل بالجهود والتحركات المصرية للتوصل إلى التسوية السياسية للأزمات في المنطقة، فضلاً عن التحركات الأخيرة في ملف عملية السلام من خلال تثبيت الهدوء بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية للفلسطينيين، خاصةً من خلال المبادرة المقدرة لإعادة إعمار غزة.