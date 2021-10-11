ميكروباص الساحل.. مصدر أمني لـ «دوت الخليج»: لا يوجد جثث ولا أى بلاغات عن مفقودين

/655507/ميكروباص-الساحل-مصدر-أمني-لـ-تحيا-مصر-لا-يوجد-جثث-ولا-أى-بلاغات-عن-مفقودين

هل سقوط ميكروباص الساحل الذى سقط منذ 24 ساعة، واقعة حقيقة أم بلاغ كاذب فرض هذا التساؤل نفسه بشدة، في ظل الجهود الجبارة المبذولة من جانب الاجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، لمحاولة التوصل للميكروباص المنكوب وفقا لما ورد إلى أجهزة الأمن بلاغ يفيد بذلك.

دوت الخليج

أجهزة الأمن حملت على عاتقها سرعة التفاعل والانتقال للبلاغ وتعاملت بمنتهى الجدية مع هذا البلاغ حتى الأن للكشف عن كواليس سقوط ميكروباص الساحل وهل هي واقعة حقيقة أم بلاغ كاذب.

شهود العيان ومن بينهم خفيرين

كشفا شاهدي عيان الأمر وهل تلك هي واقعة حقيقة أم بلاغ كاذب، غذا ناقشت فرق البحث تحت قيادة اللواء مدحت فارس مدير الادارة العامة للمباحث مجموعة كبيرة من شهود العيان، ومن بينهم خفيرين بحديقة بجوار كوبري الساحل اللذان أفادا بعدم رؤيتهما لميكروباص يسقط في المياه وأن الكسر والاختراق في السور الحديدي للكوبري متواجد، منذ يوم 8 سبتمبر 2021، بسبب حادث تصادم آخر هو تصادم دراجة بخارية «توك توك» في السور مما أدى إلى سقوط السور في نهر النيل، وتم نقل التوك توك عن طريق سيارة نقل، فيما تتبعت فرق البحث التقنيات الحديثة لمراجعة جميع كاميرات المراقبة أعلى الكوبري وبالقرب منه لبيان حقيقة الواقعة.

ومازالت عمليات البحث جارية، حيث تمسح لانشات شرطة المسطحات المائية وقوات الإنقاذ النهري المسطح المائي بالكامل.

كما بحث رجال الضفادع البشرية عن ميكروباص الساحل أو جثامين لضحايا على عمق 100 متر، كما امتدت عملية التمشيط بامتداد تيار الماء؛ تحسبا لسحب الميكروباص في مكان أخر.

مصادر أمنية

قالت مصادر أمنية بمديرية امن الجيزة:« إن بلاغ ورد من مراكبي أكد أنه شاهد سيارة ميكروباص تسقط في مياه النيل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث وفرق الإنقاذ النهري بالقاهرة والجيزة إلى مكان الحادث».

وأضاف المصادر أيضًا: « فرق الإنقاذ النهري بمديريتي أمن القاهرة والجيزة منذ أمس واصلت جهودها المكثفة لمحاولة كشف غموض سقوط ميكروباص من أعلى كوبري منطقة الساحل بعد ورود بلاغ من مراكبي عند سقوطة، والتي توصلت حتى الأن لانتشال جزء السور المنهار».

عمليات البحث

وتجري الأجهزة الأمنية عمليات بحث لبلاغات التغيب في أقسام شرطة الجيزة والقاهرة، بطول خط سير الميكروباص، كما تم التحفظ على جميع كاميرات المراقبة الموجودة في خط سير الميكروباص، بالإضافة للاستماع عدد من شهود العيان لمعرفة عدد ركاب الميكروباص.

فيما استعانت شرطة المسطحات المائية بفرق بحث ضخمة لتكثيف عمليات البحث بشأن سيارة ميكروباص اخترقت السور الحديدي لكوبري الساحل وسقطت بمياه نهر النيل.

15 ضفدع بشري

وشارك أكثر من 15 غطاسًا من رجال الضفادع البشرية، كما تم الاستعانة بقرابة11 لانش للبحث عن السيارة التي لم يتم العثور عليها حتى الآن.

وكشف مصدر أمني في تصريح خاص لـ«دوت الخليج »، عن أنه تم الدفع بكراكة عملاقة ولانشات صغيرة ومراكب صيد ايضا للمشاركة في البحث عن السيارة المفقودة، وانتشال الضحايا، مشيرًا إلى حتى الأن لا يوجد أى جثث ولا أى بلاغات مقدمة من أهالي المفقودين.

وكانت تلقت إدارة مرور الجيزة، إخطارًا بسقوط سيارة مسرعة اخترقت سور كوبري الساحل لتسقط غارقة في مياه النيل.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وكثف رجال شرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهري من جهودهم لسرعة انتشال الأشخاص الموجودين داخل السيارة ورفع السيارة من مياه النيل.

المعاينات الأولية لحادص ميكروباص الساحل

وكشفت المعاينة الأولية وسماع شهود العيان، عن سقوط سيارة ميكروباص، بعد اصطدامها بالسور الحديدي، في نهر النيل تحت الكوبري، وسط جهود من رجال الإنقاذ لانتشال الركاب.

وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.