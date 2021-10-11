أزمة أسعار البيض تصل البرلمان.. النائب هشام الجاهل«تبريرات الحكومة للزيادة تفتقد المنطق»

/655509/أزمة-أسعار-البيض-تصل-البرلمان-النائب-هشام-الجاهلتبريرات-الحكومة-للزيادة-تفتقد-المنطق

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة بشأن ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء والبيض خلال الفترة الماضية لمستويات غير مسبوقة، حيث ارتفع سعر كيلو الدواجن البيضاء بأكثر من 10 جنيهات خلال شهر، وزاد سعر طبق البيض بنحو 11 جنيهًا ليباع في بعض المناطق بقيمة 60 جنيهًا.

دوت الخليج

هشام الجاهل يتقدم بطلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار البيض

كما ارتفعت مجموعة الألبان والجبن والبيض في سبتمبر بنسبة 0.8% مقارنة بالشهر السابق له، وارتفعت بنسبة 8.3% مقارنة بنفس الشهر العام الماضي.

وأوضح هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، أن تبريرات الحكومة لارتفاع اسعار البيض والدواجن تفتقد المنطق، لاسيما وان الحجة هي ارتفاع العلف، وإن ارتفاع أسعار الدواجن راجع إلى خروج بعض المربيين من منظومة التربية خلال الفترة الماضية في ظل ارتفاع أسعار العلف وزيادة تكلفة التربية، مما أدى إلى قلة المعروض في ظل زيادة الطلب.

ووفقًا لما نص عليه طلب الإحاطة فإن هذه الحجج فى حقيقة الامر واهية وتفتقد الى الاساس العلمي، اين الرقابة على الاسواق!!، لماذا يتم ترك المواطن فريسة لارتفاع الاسعار لاسيما ونحن مقبلون على المدارس!! هل ذلك مقصود أن يتم زيادة الاسعار فى هذا التوقيت لتعويض الخسائر السابقة على حساب المواطن!!

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بزيادة المنافذ الحكومية لبيع البيض منعا لاستغلال التجار لهذه الموجة من ارتفاع الأسعار. وطالب بدعم المربين لتطوير مزارعهم واتباع نظم المزارع الحديثة لزيادة الإنتاج كما طالب بضرورة وقف عمليات تصدير لحين استقرار الأسعار الاهتمام بصناعة أعلاف الدواجن ودعمها وتشجيع الفلاحين لزراعة الزراعات العلفية .