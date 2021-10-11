/655510/آمال-رزق-الله-تطالب-بتكريم-بيج-رامي-لفوزه-بمستر-اوليمبيا-٢٠٢١

طالبت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى، بتكريم بيج رامي، لحصوله للمرة الثانية على التوالي بمستر اوليمبيا لعام 2021، مشيرة الي انه انجاز تاريخي يتحقق على أرض الواقع وسيسجله التاريخ كأول مصري وعربي يصل للقمة.

دوت الخليج

آمال رزق الله: بيج رامي مثال يحتذى به فى الرياضة والأخلاق

وأكدت النائبة آمال رزق الله، أن بيج رامي مثال يحتذى به ليس في الرياضة فقط ولكن في الأخلاق والتمسك بالتقاليد والعادات المصرية الأصيلة التي تربى عليها، ولذلك لابد من تكريمه خاصة وأنه نموذج وطني وواجهة مشرفة لمصر، ويتخذه الشباب قدوة ومثلا.

آمال رزق الله: ما قام به البيج رامي يؤكد للشباب المصري بأنهم يمكنهم تحقيق أحلامهم

وأشارت امال رزق الله، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى، إلى أن ماقام به بيج رامي يؤكد الشباب المصري بانهم يمكنهم تحقيق أحلامهم وهم مقيمون بها، فبيج رامي انطلق من مصر في العام الماضي ليحصل على البطولة ويكررها هذا العام، وما يراه الآخرون مستحيلاً أصبح أمراً سهلا له.

وكان البطل المصري، ممدوح السبيعي، قد حقق منذ أيام بطولة مستر أولمبيا لرفع الأثقال والتى ضمت عدد كبير من المحترفين من مختلف أنحاء العالم.