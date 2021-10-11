/655512/النائب-مؤمن-معاذ-إصدار-تشريعات-جديدة-لتشجيع-صناعة-الدواء-ضمن-أجندة-صحة-الشيوخ-بدور-الإنعقاد-الثاني

قال النائب الدكتور مؤمن معاذ، عضو لجنة الصحة بمحلس الشيوخ. أن الخطة المقترحة لعمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثانى، تتضمن دعم الصناعات الدوانية والمستلزمات الطبية واصدار تشريعات وقوانين جديدة لتشجيع صناعة الدواء.

نشر التوعية الصحية والوقائية

اضاف النائب مؤمن معاذ فى تصريح خاص لـ "دوت الخليج "، أن اللجنة تسعى لبحث كيفية تحسين أوضاع الأطباء والتمريض وايضا العاملين في القطاع الطبي، بجانب عرض مشروع قانون المسؤلية الطبية، والعمل على نشر التوعية الصحية و الوقائية من فيروس كورونا والتأكيد على أهمية التطعيم.

دور الانعقاد الثاني بمجلس الشيوخ

ذا ويزور بيونج سيوك بارك، رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كوريا الجنوبية، مجلسى النواب والشيوخ اليوم الاثنين، وذلك فى إطار زيارته لمصر أمس الأحد، حيث إلتقى بالرئيس عبد الفتاح السيسى بحضور المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، و جين ووك هونج، السفير الكوري بالقاهرة.

كما تم تبادل وجهات النظر بشأن أبرز مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأزمة الليبية، والقضية الفلسطينية، حيث شهد اللقاء توافق الرؤى بشأن مجمل هذه الموضوعات.

كما أكد الرئيس في هذا الإطار دعم مصر الدائم لكافة الآليات التي تضمن أمن واستقرار شبه الجزيرة الكورية، في حين ثمن رئيس الجمعية الوطنية الكورية الثقل السياسي المصري كحجر زاوية في صون الأمن والاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، لاسيما ما يتصل بالجهود والتحركات المصرية للتوصل إلى التسوية السياسية للأزمات في المنطقة، فضلاً عن التحركات الأخيرة في ملف عملية السلام من خلال تثبيت الهدوء بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية للفلسطينيين، خاصةً من خلال المبادرة المقدرة لإعادة إعمار غزة