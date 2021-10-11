أمير كرارة وأحمد حسني يفجران تصريحات جريئة على mbc1..«تفاصيل»

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يستعد كلا من الفنان أمير كرارة وشقيق زوجته الفنان أحمد صلاح حسني لتفجير تصريحات جريئة لأول مرة من خلال برنامج “صراحة”، المذاع على فضائيات mbc1 وذلك في مساء اليوم في تمام الساعة الثامنة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل لقاء أمير كرارة وأكرم حسني على mbc 1

امير كرارة ببرنامج صراحة

ومن المقرر أن يروي أمير كرارة وصديقة أحمد صلاح حسني تفاصيل صداقتهما معا وكيف أثرت زواج شقيقة الأخير من كرارة في علاقتما، وأيضا سيتناول أحمد حسني تفاصيل انتقاله من لعب كرة القدم إلى التمثيل خاصة أن المهنتين ليس لهما علاقة بالأخرى، مع توضيح بعض التصريحات الجريئة وأسرار حياتهما الشخصية يفجرانها للمرة الأولى.

أمير كرارة يتسعد لطرح فيلم كازبلانكا 2

على جانب آخر يعمل كرارة على التحضير للجزء الثانى من فيلم "كازابلانكا" والذى تم عرض الجزء الأول منه في موسم عيد الفطر من عام 2019 وحقق نجاحاً كبيراً على مستوى الإيرادات حيث حقق 80 مليون جنيه في شباك التذاكر، حيث يتم التعاقد حالياً مع أبطال الجزء الثانى وكان في المقدمة النجمة نيللى كريم.

فيلم “كازابلانكا” الجزء الأول تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، اياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش، أحمد جمال سعيد وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين.

أمير كرارة يتألق في دراما رمضان 2021

جدير بالذكر أن الفنان أمير كرارة شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل «نسل الأغراب»، تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى، بسنت السبقى.

أمير كرارة يتوجه بالشكر لأكادمية الفنون

هذا وتوجه الفنان أمير كرارة بالشكر لأكادمية الفنون الجميلة بعد تكريمه ضمن مهرجان المسرح العربي الذي تنظمه الأكادمية وشارك كرارة سعادته بهذا التكريم مع الجمهور، فكتب عبر حسابه الرسمي بموقع “انستجرام”: "شكراً أكاديمية الفنون وشكراً معهد فنون مسرحية على التكريم والاستقبال المحترم وشكراً الأستاذ أشرف زكي المحترم".