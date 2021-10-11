/655514/خطة-النواب-توافق-على-ضمان-المالية-لمصر-للطيران-للحصول-على-5مليار-جنيه-من-البنوك

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران للحصول على قروض من البنوك.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الخطة والموازنة بشأن قروض وزير المالية بضمان مصر للطيران

الشركة القابضة لمصر للطيران

وجاء مشروع القانون المقدم من الحكومة فى مادتين، تنص المادة الأولى على أن يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران فى التمويل طويل الأجل الذى ستحصل عليه الشركة من البنك المركزى المصرى بمبلغ 5 مليارات جنيه، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية بقرار منه.

وقالت النائبة ميرفت اليكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة، أن الخدمات الجوية بشركة مصر للطيران جيدة ويتم تطويرها بإستمرار، ولكن الخدمات الأرضية للشركة فى حاجة الى مزيد من التطوير .

وبعد مناقشات، وافقت اللجنة على اقتراح النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، باستبدال عبارة (البنك الأهلى المصرى وبنك مصر) بدلا من عبارة البنك المركزى المصرى، حيث أن القرض سيتم منحه للشركة من قبل البنكين.

هذا وانطلقت اليوم مناقشات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور فخري الفقى، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2010، على أن يعقبها أيضا مناقشات مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، وذلك بحضور وزير المالية د.محمد معيط.