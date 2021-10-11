/655516/نواب-تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-ينجحون-في-حل-أزمة-تكليف-الصيادلة

نجح نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ في حل أزمة تكليف الصيادلة من خريجي دفعتي ٢٠١٨ و٢٠١٩، بعد إعلان وزارة الصحة اليوم تكليف باقي دفعة ٢٠١٩.

دوت الخليج

وكان قد تقدم النائب محمد اسماعيل، والنائب عمرو درويش، والنائب أحمد فتحي، والنائبة غادة علي أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بطلبات إحاطة لوزير الصحة، كما تقدم النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب والأحزاب والسياسيين باقتراح برغبة.

نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ينجحون في حل أزمة تكليف الصيادلة

وأكد نواب التنسيقية أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان فاجئت خريجي دفعتي ٢٠١٨ و٢٠١٩ بعد انتظار دام ٣ سنوات بإعلان تكليف جزء لا يتعدى ٣٠٪؜ منهم وبالمخالفة للقواعد القانونية المستقرة منذ ١٩٧٤.

وانتقدا النواب غياب أسس الاختيار والتكليف سواء طبقا لسنة التخرج أو الدراسات العليا والمجموع، وإغفال تكليف الصيادلة الحاصلين على درجات علمية بعد التخرج كدبلومة وماجستير، فضلا عن التمييز بين الطلاب في برنامج الصيدلة العام والكلينكال وهي برامج معتمدة في المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كل هذه الأمور تؤدي إلى فقدان الثقة بين شباب الصيادلة والنقابات التي تسعى لاحتواء الموقف.

وتم إحالة الاقتراح برغبة وطلب الإحاطة للجنتي الصحة بالمجلسين قبل أن تحل الأزمة اليوم بقرار من وزارة الصحة.