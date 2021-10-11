بفيديو من داخل الجيم..نضال الشافعي يستعيد تألقه في أول ظهور له منذ مرضه

/655517/بفيديو-من-داخل-الجيمنضال-الشافعي-يستعيد-تألقه-في-أول-ظهور-له-منذ-مرضه

ظهر الفنان نضال الشافعي لأول مرة عبر السوشيال ميديا منذ أزمته الصحية التي أصابته بسبب مشكلة مع مخرج إحدى أعماله الفنية أدتت إلى حدوث إنفجار في القولون، وذلك من خلال فيديو بث مباشر نشره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” من داخل الجيم.

دوت الخليج يرصد أول ظهور لـ نضال الشافعي بعد أزمته الصحية

أول ظهور لنضال الشافعي بعد تعافيه

قال نضال الشافعي خلال الفيديو: “الحمد لله كانت وعكة وبشكر ربنا عليها وبشكر كل اللي وقف جنبي، وجاء لي دعوات كثيرة حلوة من الجمهور، وحسيت بمحبة الناس، سبحانه وتعالي بيبتلي الواحد ببعض الابتلاءات، لكي يشعر بمحبة الناس، وتلك نعمة كبيرة”.

وتابع نضال: “بكرر شكرلي ليكم، ويمكن لولا دعواتكم دي كان الحال غير الحال دلوقتي، وبعتذر لو كنت تعبت قلبكم وشغلتكم، لكن ما ممرت به كان امتحان واختبار صعب”.

أزمة نضال الشافعي الصحية

وكان قد خضع نضال لعملية جراحية في القولون استمرت لأكثر من أربع ساعات، وكشف الأطباء المعالجون له بأنهم حاولوا من قبل خضوعه للعملية الجراحية إنقاذ الموقف بدون إجراء عمليات ولكن المسألة فشلت خصوصاً أنه تعرض لثقب في القولون نتيجة انفعاله والضغط العصبي عليه.

جاء ذلك بعد أن انفعل على منتج فيلمه الجديد ميني بار، وهو المنتج مدحت سعد، بسبب عدم التزامه بالوعود التي وعدها لنضال قبل عودة التصوير مرة أخرى، وكان أبرزها زيادة الميزانية المخصصة للديكورات ومستلزمات التصوير من أجل تقديم جودة أفضل للفيلم، بالإضافة إلى الالتزام بدفع المستحقات المالية من أجور النجوم والفنانين المشاركين في العمل، ولكن المنتج لم يلتزم بأي شيء من ذلك وبمجرد عودة التصوير بدأ يتهرب من كل الوعود، فضللا عن قيام المنتج بتكثيف ساعات التصوير بشكل مبالغ فيه مما أدى إلى إصابة نضال وكل فريق العمل بحالة إرهاق شديدة، وهي ما أثرت أيضاً على الحالة الصحية التي وصل لها نضال حالياً.

نضال الشافعي يعلن خضوعة لعملية جراحية للمرة الثانية

وفي 20 سبتمر أجرى نضال الشافعي عمليته الجراحية الثانية، اذ كتب كتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، مطالبا الجمهور بالدعاء له ومساندته في عمليته الجراحية القادمة، فقال: “ن فضل الله عليّ أن رزقني بأحباء مثلكم دعوا لي في العملية السابقة وفي انتظار دعواتكم حيث سأُجري العملية الثانية يوم الثلاثء إن شاء الله.. اللهم اشفني واشف مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما شفاء عاجل غير آجل”.