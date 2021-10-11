النقاز:أسعي إلي العودة للمنتخب من خلال مشاركتي مع الأهلي

/655518/النقازأسعي-إلي-العودة-للمنتخب-من-خلال-مشاركتي-مع-الأهلي

أتم النادي االأهلي السعودي تعاقدة مع الظهير الأيمن التونسي حمدي النقاز لمدة عام واحد في صفقة إنتقال حر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال حمدي النقاز في تصريحات إذاعية تونسية: أسعي بكل قوة إلي العودة من جديد إلي صفوف المنتخب التونسي والمشاركة في مونديال العالم 2021.

وأضاف: أتمني أن يكون إنتقالي إلي الأهلي السعودي سبب في عودتي من جديد إلي صفوف المنتخب التونسي.

وواصل:تعاقدت مع الزمالك لمدة 3 مواسم لكن لم أستطع الانضمام بسبب أزمة القيد.

وأختتم: من الوارد العودة إلي صفوف نادي الزمالك من جديد بعد إنتهاء فترة تعاقدي مع أهلي جدة السعودي.

الزمالك

وكان نادي الزمالك، قد أكد أن رحيل حمدي النقاز لاعب الفريق لصفوف أهلي جدة السعودي، كان باتفاق تسوية بين النادي واللاعب.

ونشر نادي الزمالك بيان توضيحي لتعاقد حمدي النقاز إلى أهلي جدة، وذلك بعد الأحاديث التي خرجت خلال الفترة القادمة.

وجاء البيان كالتالي:

في إطار التفاهم الذي أوجده اتفاق التسوية بين نادي الزمالك واللاعب الدولي التونسي حمدي النقاز، تعاقد اللاعب مع النادي الأهلي السعودي، على نحو يحفظ مصالح وحقوق النادي واللاعب في ضوء التسوية الأخيرة الموقعة بين الطرفين.. الأمر الذي أتاح لنادي الزمالك تحقيق عوائد مادية مناسبة مع ضمان عودة اللاعب إلى صفوفه مستقبلا بعد أن تلقى اللاعب الدولي العديد من عروض الاحتراف مؤخرا داخل وخارج مصر.

تعاقد أهلي جدة مع النقاز

وكان نادي أهلي جدة السعودي أعلن التعاقد مع حمدي النقاز في صفقة انتقال حر دون الرجول لنادي الزمالك

وأكمل" كنت أتمنى التواجد مع نادي الزمالك ولكن قرار وقف القيد كان سببا في رحيلي عن الفريق والتواجد مع أهلي جدة السعودي لمدة عام".

وزاد" أشكر وكيلي محمد حبشي والذي لعب دوراً كبيرا خلال الفترة الماضية، وذلك من أجل إنهاء الأمور، والانتقال كان حرا للفريق السعودي".

واختتم" رغبتي كانت اللعب للزمالك أو الخروج خارج مصر وعدم اللعب داخل مصر، وأتمنى التوفيق لمنتخب مصر وتونس في التأهل للمرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم".