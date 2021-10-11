طريقة دفع مصاريف المدارس الحكومية 2021، يسعى الكثير من المواطنين التعرف على الوسائل التى من خلالها تسديد المصاريف كافة الخاصة بالطلاب فى المدارس الحكومية.

دوت الخليج

طريقة دفع مصاريف المدارس الحكومية 2021

دفع المصاريف لطلاب المدارس الحكومية، ضرورة تتطلب عزم من أولياء الأمور على تنفيذها، وذلك حتى يكمل التلميذ المرحلة التعليمية، وإليكم فى السطور التالية طريقة دفع مصاريف المدارس الحكومية 2021.

بالخطوات.. طريقة دفع مصاريف المدارس الحكومية

أولًا نرصد الخطوات التى من خلالها يمكن سداد مصاريف المدارس الحكومية 2021، وهو ما يجب على أولياء الأمور القيام به. 1) أولًا يلزم التوجه إلى إحدى مكاتب البريد ودفع المبلغ المخصص والمطلوب من المدرسة لسداده وذلك عبر الحساب المحدد للمدرسة.

2) ثانيًا يلزم التوجه إلى المحلات التى يتوافر لديها خدمة فوري وباستخدام الرقم القومي قم بتسديد المصروفات.

كان وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، قد أكد فى حديث سابق له أنه من الضرورى أن يقوم الطلاب بسداد المصاريف الخاصة بالسنة الدارسية بشكل كامل، حتى يتم تسليم الكتب المدرسية لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة.

وزير التعليم يشدد على ضرورة دفع المصاريف المدرسية

كما أن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، قد حدد أيضًا فى وقت لاحق المبالغ المالية الإضافية التى قد تكون واجبة السداد وذلك بالنسبة للمراحل التعليمية المخصص لها ذلك.

وتكون المبالغ الإضافية التى قد يقدمها الطلاب إلى جانب مصاريف المدارس الحكومية المحددة سلفًا.

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ونشير إلى الأرقام المالية المحددة من قبل المدارس الحكومية، وهو على النحو التالي:- يجب دفع مبلغ قدره 305 جنيه من المرحلة الأولى لرياض الأطفال وحتى الصف الرابع الابتدائي.

وبالنسبة للطلاب فى مرحلة الخامسة من الصف الابتدائي تكون قيمة المصروفات المالية واجبة السداد، 205 جنيه من 5 ابتدائي وحتى 3 إعدادى. ومن الفئات المعفاة من سداد المصروفات بالنسبة للمدارس هم أبناء الشهداء والطلاب اليتامى، وأيضًا أبناء المكفوفين بالإضافة إلى ذوى الاحتياجات الخاصة.