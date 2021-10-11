/655491/الموافقة-على-إقامة-محطة-رفع-صرف-صحي-بقريه-كوم-شريك-بمركز-كوم-حمادة

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن موافقة المهندس السيد القصير - وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي على اقامة محطة رفع صرف صحي على مساحة 357م ۲ الواقعة بحوض صفحه عضيم التابع لزمام الجمعية الزراعية بناحية الطيرية - شرق السكة الحديد التابعة للوحدة المحلية بكوم شريك - مركز كوم حمادة - تبرع احد المواطنين دوت الخليج المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناه من الحظر الوارد بقانون الزراعه رقم 53 لسنة 1966م المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 وينطبق بشأنها الشروط الوارده بالقرار الوزاري رقم 615 لسنة 2019 . الموافقة على إقامة محطة رفع صرف صحي بقريه كوم شريك بمركز كوم حمادة ويأتى ذلك طبقأ للحدود الموضحة بمحضر معاينة الإدارة الزراعية بكوم حمادة ومذكرة الإدارة المركزية لحماية الأراضي مع إنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهة الطالبة طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك

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