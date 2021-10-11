تنورة وألعاب متنوعة بمدارس الغردقة تشجيعا للتلاميذ

جدة - نرمين السيد - وخلال اليوم الثانى، حرصت إدارات المدارس على تنظيم، فقرات ترفيهية، للتلاميذ لتشجيعهم على الدراسة.

ووفرت إداره مدرسة الحجاز بالغردقة، فرق تنورة قبل بدء الطابور، كما قامت إداره مدرسة محمد الطيب، بالاتفاق مع فرق شعبية، لتنظيم فقره "الأسبونج بوب".