جدة - نرمين السيد - وخلال اليوم الثانى، حرصت إدارات المدارس على تنظيم، فقرات ترفيهية، للتلاميذ لتشجيعهم على الدراسة.
ووفرت إداره مدرسة الحجاز بالغردقة، فرق تنورة قبل بدء الطابور، كما قامت إداره مدرسة محمد الطيب، بالاتفاق مع فرق شعبية، لتنظيم فقره "الأسبونج بوب".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تنورة وألعاب متنوعة بمدارس الغردقة تشجيعا للتلاميذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.